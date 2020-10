Vacances de la Toussaint chez les seniors : accueillir les petits-enfants en toute sécurité, c’est possible ?

Lorsque vous savez que les seniors sont l’une des populations les plus à risque face au Covid-19, la vigilance est forcément de mise. De ce fait, les parents pourraient avoir quelques réticentes à l’idée de confier les enfants aux grands-parents pour limiter le plus possible les risques. Il y a donc des précautions à prendre sans oublier que les enfants sont aussi des porteurs de la maladie.

Ne pas confier l’enfant même s’il est un peu malade

Certains enfants ne développent pas les mêmes symptômes que les adultes face au Covid-19. Si vous avez un doute face à la maladie, il peut être judicieux de renoncer à confier l’enfant aux grands-parents, car la contamination est possible. Par conséquent, s’il a le nez qui coule, de la fatigue, voire de la fièvre, il faudra trouver une autre solution pendant les vacances de la Toussaint.

Certains parents pourraient envisager les tests pour les enfants, mais il est difficile de les réaliser tout le temps pour chacune des activités .

. Il faudrait alors un test tous les matins pour savoir si l’enfant peut être confié aux seniors, cela semble difficile et problématique pour tout le monde.

Si les parents ont des symptômes, les enfants sont des cas contacts, le risque est présent, d’où l’intérêt de ne pas les confier aux personnes âgées.

Les enfants qui ont tendance à se rendre à des activités pendant les vacances de la Toussaint sont donc en contact avec de nombreuses personnes. Il peut être judicieux d’éviter un séjour chez les grands-parents, une autre personne pourra alors les récupérer.

L’enfant doit-il être isolé ?

Bien sûr, les enfants peuvent porter un masque en fonction de leur âge, le gel hydroalcoolique est judicieux pour désinfecter les mains. Bien sûr, certains professionnels de la santé estiment qu’il peut être judicieux d’isoler les enfants avant de rendre visite aux seniors. Cela demande de l’organisation, mais ces précautions sont souvent indispensables au vu de la maladie qui peut être mortelle pour des populations à risque. Par contre, pour que l’isolement soit efficace, il faudrait qu’il soit séparé de tout le monde pendant 7 jours, cela est aussi difficile à appliquer et même, traumatisant pour les plus jeunes comme, le rappelle Ouest France.

Il n’y a pas forcément une meilleure solution, la technique radicale consiste à ne pas confier les enfants aux seniors, sauf pour une visite de quelques minutes avec un maximum de précautions. Les Français attendent avec la plus grande impatience une solution pour vaincre cette maladie.