The Voice 2022 : Des chamboulements attendus et de nouvelles stars de la chanson dans le jury… Qu’en est-il de la présence de Vianney !?

La finale de The Voice All Stars est pour ce samedi 23 octobre 2021. Déjà, la production de TF1 pense à la suite, à savoir, la saison suivante de The Voice. Il semblerait que de gros changements soient attendus, et la présence de Vianney est de moins en moins sûre. Il serait sur le départ, et la production aurait jeté son dévolu sur une autre star de la chanson française.

Vianney tire sa révérence dans The Voice

Après l’édition spéciale All Star de The Voice, l’émission reprendra son cours normal. The Voice sera donc bel et bien de retour pour une nouvelle saison, avec ses 4 jurys habituels. Cependant, ce sera avec de nombreux changements à la clé. D’après un média, Vianney qui fait partie des nouveaux venus dans la saison passée, serait déjà sur le départ.

Si on n’en connaît pas la raison exacte, on sait que le nouveau papa aura du mal à avoir le temps de coacher dans un avenir assez proche. En effet, Vianney sera bientôt en tournée, et il devra également composer avec son petit bonhomme qui vient de naître ce 19 octobre 2021. Rappelons que sa campagne n’est autre que la musicienne Catherine Robert, qui avait déjà une petite fille. Cette dernière, très complice avec son beau papa, a même eu une chanson qui lui a été dédiée, intitulée justement : « Beau papa ».

Si Vianney quitte l’aventure, on est en droit de se demander qui va bien pouvoir prendre sa place vacante dans The Voice. Toutefois, il semble que la production ait déjà trouvé la personne qui prendra la place du jeune papa de 30 ans. Il s’agirait d’une autre star de la chanson française, Nolwenn Leroy. Tout comme Jenifer, Amel Bent, Kendji Girac et bien d’autres, c’est un télé crochet qui a aussi permis à la jeune femme de faire son entrée dans le monde musicale. En effet, la jeune femme avait participé et gagné la 2e saison de la Star Academy. On peut dire qu’elle a déjà de l’expérience en la matière pour coacher au mieux ses futurs candidats.

Calogero ou Gims, futurs coachs dans The Voice ?

D’après le média qui rapporte les informations, les anciens jurés Amel Bent et Florent Pagny remballent pour une saison de plus. Avec Nolwenn Leroy, cela fera alors 3 coachs. Pour le 4e membre, la production hésiterait entre 2 grands artistes français, à savoir Calogero et Gims. Les 2 artistes ont en commun de n’avoir jamais participé à une telle émission. Reste à savoir sur qui la production portera son choix, et aussi, qui acceptera le poste. Pour le moment, des négociations seraient en cours. Une chose est sûre, l’un comme l’autre des 2 artistes, enchantera les téléspectateurs.

La production de The Voice, que cela soit la version adulte ou kid, prévoit des changements. De ce fait, le jury de la prochaine édition des kids a déjà été dévoilé. Des nouveautés étaient également au rendez-vous côté jury. En dehors de Patrick Fiori et Kendji Girac qui reviennent, il y aura pour la prochaine fois, Louane et Julien Doré. On a hâte d’y être !