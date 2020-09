Sarah Fraisou : de plus en plus mince, la jolie brune s’affiche plus belle que jamais !

View this post on Instagram

👰🏻Leplus bo jour de ma vie merci à @queen_diademes pour ce magnifique diadèmes pour la coiffure :@sonia.coiffure et pour le maquillage : @nora_makeupartiste de m’avoir embellie pour ce magnifique jour trop gentil trop bonne équipe #picoftheday #mariagereligieux #hlel