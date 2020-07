Sarah Fraisou a perdu 26 kilos : elle dévoile son secret de son amaigrissement spectaculaire !

Durant les deux mois de confinement, c’est pour sa rupture express avec son chéri qu’elle avait fait les gros titres. Depuis, les tourtereaux se sont rabibochés.

L’enfermement a eu du bon pour Sarah Fraisou, qui a perdu 25 kilos ces dernières semaines.

La belle peut se réjouir d’être passée sous la barre des 100 kilos, ce qu’elle n’avait plus fait depuis ses 18 ans. Constatant ce changement spectaculaire, les admirateurs de la jeune femme se sont montrés très curieux sur sa méthode.

Le naturel ne tue pas 😜😜😜 #picoftheday #lifestyle #natural #nomakeup Une publication partagée par Sarah Fraisou (@sarahfraisou.paris) le 29 Avril 2020 à 6 :46 PDT

Sarah Fraisou donne le secret de son incroyable perte de poids

Jeudi 14 mai, Sarah Fraisou a profité d’une journée d’ennui pour revenir sur sa perte de poids via son compte Snapchat. En effet, le 5 mai dernier, sa photo avait affolé tous les internautes, car elle y montrait son corps métamorphosé. Quelques détracteurs ont bien cru qu’elle avait utilisé un filtre, mais elle a démenti toute retouche. La starlette a confié que sa perte de poids était la seule chose qu’elle kiffait en ce moment, et que comme ses abonnés étaient « passionnés par sa graisse », elle allait leur en parler un peu.

😃Good mood #picoftheday #lifestyle #smile #french Une publication partagée par Sarah Fraisou (@sarahfraisou.paris) le 4 Mai 2020 à 6 :55 PDT

La chérie de Ahmed a donc bien confirmé avoir perdu 26 kilos depuis janvier, mais ce n’est pas grâce à un régime qu’elle en est arrivé là. En effet, la jolie brune s’est fait poser un ballon gastrique il y a quelques mois, dans l’espoir justement de perdre de nombreux kilos.

Au moment de son opération, elle pesait 118 kilos, un poids très important qui mettait sa santé en danger. L’influence a eu très peur, car elle n’avait jamais dépassé les 115 kilos. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de faire quelque chose.

Directement après son intervention chirurgicale, Sarah Fraisou avoue avoir perdu 10 kilos dès les premières semaines. Un amaigrissement qui n’était pas très dur, puisqu’elle n’arrivait pas à se nourrir durant les premiers temps. Ensuite, après avoir repris une alimentation, elle s’est vue stagner entre 99 et 100 kilos.

Finalement, ce sont ses problèmes de couple avec Ahmed qui ont fait redémarrer la machine. En effet, à cause de leurs tensions, leur rupture et leur réconciliation, la candidate de « La Villa » a perdu six kilos en une semaine. Une belle lueur d’espoir pour elle, dans une période où elle ne se sentait pas bien.

« Aujourd’hui, je fais un régime et je suis tombée à 94 kilos. Mon but est de tomber à 90, voire dans les 80 kilos. Mais je ne vise pas trop loin, parce que moi je lâche très vite. », a-t-elle confié sur Snapchat.

Quoi qu’il en soit, son changement de silhouette a été salué par toute sa communauté. Quant à Sarah Fraisou, elle dit s’amuser beaucoup de la réaction des gens, et on la comprend.

Sarah Fraisou fait le point sur sa relation difficile avec Ahmed

Pendant le confinement, Sarah Fraisou et son chéri ont bien failli se séparer. Après une dispute en direct sur Instagram, les tourtereaux ont mis fin à la relation qu’ils avaient depuis un an. Si d’autres stars de la télé-réalité ont connu des jours difficiles pendant leurs quarantaines, la candidate de « La villa des cœurs brisés » a bien failli finir célibataire.

Heureusement pour elle, le duo s’est très vite réconcilié, à peine 48 heures après l’annonce de leur rupture.

Chacun a confirmé être très amoureux de l’autre, même si leur relation n’était pas parfaite.

Sur son compte Instagram, la jolie brune a voulu démentir les rumeurs selon lesquelles le couple avait fait semblant de se séparer. Elle a ainsi confirmé qu’ils avaient souvent des embrouilles, mais qu’ils étaient passionnément amoureux.

Par ce message, Sarah Fraisou espère sans doute faire taire ses détracteurs, même s’il est peu probable que les rumeurs s’arrêtent. En attendant, d’après certaines sources, les tourtereaux pourraient participer à « La bataille des couples 3 », dont le tournage est annoncé pour bientôt.