Nehuda règle ses comptes : Ricardo n’est pas violent et ils n’ont jamais harcelé personne

Nehuda connaît actuellement un nouveau pic de notoriété qu’elle n’avait pas eu depuis sa participation aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Pour se consacrer à sa carrière musicale, elle avait expliqué qu’elle ne ferait pas d’autres émissions de télé. Mais plusieurs années plus tard, elle revient finalement aux côtés de sa compagnon au genre qui l’a fait connaître dans Les Marseillais vs Le reste du monde.

La nouvelle de leur participation a partagé les internautes. Les personnes contres ont mis en avant le fait que Ricardo était violent et que le couple n’avait pas hésité à à harceler d’autres candidats pendant Les Anges. Nehuda a donc décidé de passer un coup de gueule pour démentir ces rumeurs, quitte à se contredire elle-même. On vous explique tout !

Nehuda réagit à un tweet

Tout a commencé avec le tweet d’un internaute que Nehuda ne pouvait vraisemblablement pas laissé passer. Le tweet en question dit que Ricardo a été violent envers Nehuda par le passé et qu’il est connu comme violent dans le milieu.

Si les rumeurs autour du comportement du candidat sont nombreuses, la copine du jeune homme a décidé de ne pas laisser passer. Pour Nehuda, tout ceci est de la diffamation ! « C’est un homme extrêmement violent ? Ah bon ? Depuis la télé-réalité, il y a des hommes qui ont déjà voulu frapper des meufs (c’était filmé), il y a des mecs qui se sont tapés pour de vrai. Ricardo JAMAIS. Juste embrouilles. Mais les rumeurs ont fait sa réputation » écrit-elle !

Selon elle, l’accident avec leur fille (une dispute du couple a dégénéré et a blessé leur enfant) a participé à construire sa réputation d’homme violent. Mais elle l’assure : il s’agit de rumeurs, et uniquement de rumeurs qui ne sont en aucun fondées.

Nehuda change de disque et se contredit

Pourtant, Nehuda a participé à la création de ces rumeurs au moment de sa séparation avec le père de sa fille. Alors enceinte, elle avait annoncé sur les réseaux sociaux que le couple n’était pas en mesure d’offrir un cadre sain à leur futur enfant et qu’ils avaient de ce fait décidé de se séparer. Elle confiait qu’elle aurait la garde de l’enfant et qu’elle jouerait de ce fait à la fois le rôle du père et de la mère.

Au moment où elle annonçait cette séparation, Nehuda revenait sur le comportement violent de Ricardo avec la phrase suivante : « J’ai supporté beaucoup de choses pendant un an, mais j’était seule. Dans quelques mois, ma fille sera là, je ne peux plus accepter d’être traiter de la sorte. J’ai accepté et beaucoup pardonné les mensonges, la violence. Aujourd’hui, je pense uniquement à ma fille« .

Nehuda a donc beau critiquer les rumeurs qui n’apportent selon elle aucune preuve, elle est elle-même à l’origine de cette réputation qu’a Ricardo.

Nehuda nie avoir harcelé quelqu’un dans Les Anges

Ricardo et Nehuda en ont certainement conscience : ils n’ont pas été appréciés dans Les Anges, du fait de leurs disputes très nombreuses, mais également à cause de leur comportement avec les autres candidats. Mais Nehuda nie totalement l’idée selon laquelle elle aurait harcelé les autres participants.

« J’ai harcelé personne. Apprenez ce qu’est le harcèlement. Je règle mes comptes seule et je m’embrouille quand j’ai une raison« .

Selon la chanteuse, leur image a été détruite par certains témoignages comme celui de Fidji qui assure être tombée enceinte de Ricardo au moment où il participait aux Anges et avoir dû avorter sans son soutien. Nehuda dit qu’il ne s’agit que de mensonges : « Le fameux ‘Ricardo a fait avorter une meuf de force’ alors qu’elle n’était pas enceinte« .

Elle est ensuite revenue sur une grosse rumeur persistante, celle selon laquelle Ricardo aurait jeté un sceau d’urine sur Aurélie Preston, souffre douleur de leur saison. « Vous croyez vraiment qu’il va jeter sa pisse sur quelqu’un ? Vous croyez vraiment que la production allait le regarder faire ? »

On constate en tout cas que la jeune femme n’a rien perdu de son tempérament, de quoi nous rendre impatients de la découvrir dans Les Marseillais vs Le reste du monde.