Mujdat tenterait-il de se remettre avec Milla Jasmine ? Un message interroge les internautes

Les Marseillais vs Le reste du monde débute bientôt sa diffusion. A partir du 31 août, vous pourrez découvrir vos candidats préférés qui s’affronteront pour espérer remporter la coupe. Les Marseillais l’ont déjà remporté trois fois, contre une seule victoire pour Le reste du monde. Le groupe devra donc se surpasser pour rattraper leur retard.

Comme chaque année, Milla Jasmine a bien entendu fait le déplacement, elle qui est désormais l’une des candidates de télé-réalité les plus emblématiques. Pas question pour la production de se passer de sa présence, tout comme de celle de Mujdat qui a fait une entrée fracassante dans le milieu lors de la précédente édition.

Le buzz autour de Milla Jasmine et Mujdat

La saison 4 des Marseillais vs Le reste du monde a été marqué par un évènement en particulier, celui qui a permis à la chaîne de battre son record d’audience l’an passé : la confrontation entre Milla Jasmine et celui qui se présentait comme son petit-ami, Mujdat.

Pourtant, c’est célibataire (du moins, d’après ses dires) que Milla Jasmine est arrivée dans l’aventure. Si elle a d’abord flirté avec Ilan, elle est finalement tombée sous le charme de Nacca, qui appartient à l’équipe adverse.

Après quelques jours de séduction, les deux candidats succombent et officialisent leur relation sous les yeux des autres candidats. Mais tout bascule lorsque Mujdat arrive en scène.

« Il y a le mec à Milla » : la phase culte

En débarquant dans l’aventure, Mujdat se présente comme l’actuel copain de Milla Jasmine. Choqués, les autres candidats l’accueillent, mais restent incrédules par rapport à son annonce. De là vient la phrase désormais culte « il y a le mec à Milla« , criée par beaucoup de candidats pour prévenir la jeune femme (qui se trouvait dans sa salle de bain) que celui qu’elle considère comme son ex est arrivé dans l’aventure.

La confrontation qui a suivi a été massivement suivie par les internautes qui se demandaient malgré tout si tout ceci n’était pas calculé. Sur les réseaux sociaux, Milla Jasmine s’est donc expliquée et a tenu à clarifier certains aspects de sa relation avec Mujdat, notamment le fait qu’il lui avait caché le fait qu’il avait une famille. Un mensonge inacceptable pour elle.

Finalement, Milla repartira aux bras de Nacca, mais c’est célibataire qu’elle débutera sa prochaine aventure des Princes et Princesses de l’Amour. Mujdat sera invité par la production, et le jeune homme parviendra à reconquérir son ex.

Une participation ensemble aux Marseillais vs Le reste du monde

Pour cette prochaine saison, on attendait beaucoup du couple. Mais en marge du tournage, on apprenait qu’ils s’étaient séparés. Forcément, les internautes ont tout de suite pensé qu’il s’agissait d’un coup de communication pour s’assurer un gros buzz pendant la diffusion.

C’est Milla Jasmine qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, suivie de peu par Mujdat. Les deux semblent avoir du mal à encaisser cette rupture et paraissent en colère. Et récemment, Milla a publié un étrange message qui pourrait nous laisser sous-entendre que le garçon essaierai à nouveau de la conquérir.

Elle a écrit les mots suivants en story : « Après l’heure, c’est plus l’heure« . Pouvons-nous en déduire que le jeune homme a essayé de revenir vers elle mais qu’elle considère que c’est trop tard ? En tout cas, plusieurs jours après la fin du tournage, le couple ne s’est toujours pas rabiboché.

Pour rappel, la jeune femme avait teasé un départ prochain à New York. Pour des vacances ou pour y vivre, difficile à dire. Mais ses plans pourraient être bousculés par Mujdat, si celui-ci est décidé à la reconquérir. La prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde s’annonce en tout cas riche en couples qui se forment et se déforment, tout comme des amitiés qui naissent et d’autres qui se fanent. Encore quelques petites semaines et nous découvrirons enfin les nouveaux épisodes que nous a concocté la chaîne. Et on peut lui faire confiance, tant les petits plats ont l’air d’avoir été mis dans les grands.