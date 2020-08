Mélanie Da Cruz trompée par Anthony Martial ? Elle répond cash !

Mélanie Da Cruz s’est fait connaître en participant à Secret Story. Son fort caractère a beaucoup amusé les téléspectateurs et les internautes, ce qui lui a permis d’arriver jusqu’en demi-finale. Plébiscitée à sa sortie, elle aura participé avec son amie d’aventure Coralie à la saison 8 des Anges, celle connue pour avoir reçue plus de 2 000 plaintes au CSA en rapport au comportement jugé honteux de certains candidats.

Mais cela faisait plus de quatre ans que nous n’avions pas revu la jeune femme dans une émission, elle qui est devenue maman d’un petit Swan durant ce laps de temps. Mais que ses fans se rassurent, elle sera de retour à la rentrée dans Les Marseillais vs Le reste du monde. Un retour surprise qui a étonné beaucoup de personnes, heureux d’enfin revoir celle qui les fait tant rire.

Une histoire d’amour parasitée par des rumeurs d’infidélité

Depuis plusieurs années, Anthony Martial s’affiche en couple avec le footballer français Anthony Martial. Le jeune homme était déjà papa avant de sortir avec l’ancienne candidate de Secret Story, lui qui a eu une histoire d’amour avec une certaine Samantha. Mais leur séparation s’est très mal passée et la jeune femme n’a pas hésité à critiquer publiquement son ex sur les réseaux sociaux.

C’est à partir d’elle que les rumeurs ont commencé à circuler, puisqu’elle a diffusé des messages et vidéos que lui envoyait Anthony Martial. Certaines étaient réellement compromettantes et beaucoup de personnes pensaient qu’elles signaient la fin de sa relation avec Mélanie.

Mais pourtant, la jeune femme ne réagit pas et préfère faire profil bas. Jamais elle n’aura publiquement donné son point de vue, tandis que son compagnon est moqué sur les réseaux sociaux pour les messages qu’il a envoyé.

Mélanie Da Cruz répond à un compte Instagram

Sur Instagram, les comptes qui racontent les coulisses des émissions et annoncent en exclusivité des scoops sont nombreux. @blogueurtvr semble vouloir se lancer dans l’aventure. Peu suivi pour le moment (moins de 7 000 followers), ses informations sont pourtant parvenues aux oreilles de Mélanie Da Cruz.

Le compte annonçait en effet ceci en story : « Scoop couple : ça ne veut plus du tout entre Mélanie Da Cruz et son footeux Anthony Martial aka le bouffeur trou de balle (une référence à un message leaké du jeune homme). Anthony a rigolé avec Samantha sur Whatsapp, ce qui a rajouté de l’huile sur le feu« .

On ignore comment ce compte a pu avoir une telle information puisqu’aucune source n’est citée. Cela aurait pu s’arrêter là mais hors de question pour la jeune femme de se laisser faire. Alors que par le passé, elle ne réagissait pas, elle a aujourd’hui décidé de répondre pour remettre les pendules à l’heure.

Pour Mélanie, ce compte lui invente une vie

Sans détour, la jeune femme a simplement écrit au propriétaire du compte en message privé pour lui faire savoir ce qu’elle pensait de son présumé scoop. « Tu fais de la peine, t’inventes pas une vie, merci, bonne journée. Tu veux des followers, c’est une chose. Mais raconte pas ton dos juste pour te rendre intéressant. A part de l’huile sur ta tête, il n’y en a nulle part ailleurs« .

Pas question pour la personne derrière ce compte de se laisser faire, lui qui lui a répondu les mots suivants : « Mdrrr, de toute manière tu as l’habitude d’être cocue, non ?« . Une provocation facile restée sans réponse.

En story, le compte a dévoilé cet échange et préfère en rigoler : « elle veut quoi elle ? » écrit-il.

On ignore si Mélanie décidera de lui répondre, mais quelque chose nous dit qu’elle a dit ce qu’elle avait à dire et ne rentrera pas un peu plus dans le jeu du clash facile. En attendant, on a hâte de la découvrir dans Les Marseillais vs Le reste du monde. On espère qu’elle n’a rien perdu de son tempérament mais d’après les premières rumeurs, il semblerait qu’elle soit en forme. Elle aurait même réussi à remettre à sa place Maeva Ghennam durant un clash qui l’opposait à Greg. Et connaissant la jeune femme, ce n’est pas peu dire.