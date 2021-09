Maxime Dereymez (Danse avec les stars) : fortement critiqué par les internautes après sa performance dans l’émission, le danseur s’exprime !

Cette fois, on peut dire que les internautes ont la mémoire courte. Alors que TF1 diffusait ce vendredi 17 septembre 2021, le 1er épisode de Danse avec les stars, la dégaine de Maxime Dereymez n’a pas plu. A sa décharge, celui-ci souffre d’une kératite, qui l’oblige à porter des lunettes. Éliminé avec sa candidate Lââm, nombreux sont ceux qui lui reprochent cette défaite. Finalement, Maxime Deremez a décidé de s’exprimer sur Instagram.

Les internautes impitoyables avec Maxime Dereymez

Maxime DEREYMEZ il porte des lunettes pour cacher sa détresse artistique avec LAÂM Maxime derrière ses lunettes :#DALS pic.twitter.com/E1hRPcrcP3 — °💎💫°•Daï°Quirï•°💫💎° (@BMoojitoo) September 17, 2021

Quand les internautes s’y mettent, ils ne sont pas du tout tendres. Maxime Dereymez en a fait les frais, depuis son élimination dès la toute 1ère émission de Danse avec les stars. Pour cette 11e saison, le chorégraphe avait pour partenaire de danse, la chanteuse Lââm, qui a eu bien du mal, même si elle s’est beaucoup donnée. Malheureusement, leur duo a été le 1er à être éliminé du concours.

Pour les téléspectateurs, c’était une évidence que le duo allait être évincé, en raison des pas maladroits de Lââm qui est quand même allée jusqu’au bout. Cependant, Maxime Dereymez, le professionnel, semble également y être pour beaucoup. Il lui a été reproché de ne pas avoir beaucoup d’entrain vis-à-vis de sa partenaire de Danse, et son allure aussi aurait péché. Tout cela lui a valu des moqueries sur les réseaux sociaux, et pourtant. Au moment du passage de l’homme avec sa partenaire de danse, le présentateur Camille Combal avait prévenu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MAXIME D. (@maximedereymezofficial)

En effet, l’acolyte de Karine Ferri avait expliqué que Maxime Dereymez avait une infection aux yeux. Il s’agit de la kératite, et c’est en raison de son mal, qu’il a été obligé de rester en lunettes de soleil toute la soirée. C’est ainsi qu’il a protégé ses yeux des projecteurs.

Maxime Dereymez répond !

L’émission s’est déroulée le samedi soir, et les critiques continuent. Alors qu’il vient apparemment de voir ce qui se dit sur lui, Maxime Dereymez a décidé de réagir. Répondant aux messages qui ont été écrits sur twitter, par rapport à son manque de sourire, il a expliqué la raison. Maxime Dereymez a fait comprendre que s’il ne souriait pas à ce moment-là, c’était parce qu’il souffrait. Il a rappelé qu’il avait la kératite, et que c’était bien différent d’une simple conjonctivite. Le chorégraphe a aussi expliqué que les projecteurs sous lesquels il était, ont rendu les choses encore plus difficiles pour lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MAXIME D. (@maximedereymezofficial)

Pour rappel, Maxime Dereymez a parlé, dès le début des répétitions, de son mal. Sur son compte Instagram, il a annoncé à ses abonnés qu’il avait dû être hospitalisé pendant 3 jours. C’était nécessaire pour ne pas qu’il perde son œil définitivement. Malgré tout, le danseur a pu se remettre suffisamment tôt, pour pouvoir se produire sur la scène de Danse avec les stars. D’ailleurs, il avait également prévenu de son changement de look, en raison de ses lunettes.

Si les internautes n’ont pas été indulgents avec Maxime Dereymez, sa partenaire de danse Lââm quant à elle, a grandement remercié le danseur. Sur son compte Instagram, la chanteuse l’a qualifié de Super-héro !