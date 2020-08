Marine El Himer et Benjamin Samat déjà séparés ? découvrez les indices qui sèment le doute

Les téléspectateurs ne sont pas dupes dès qu’il s’agit d’histoires d’amour dans le doux monde de la télé-réalité. Si des candidats qui se sont rencontrés lors d’émission ont réussi à tenir leur relation et même construire une famille (Jessica & Thibault, Nabilla & Thomas, Manon & Julien…), d’autres enchaînent les relations éphémères qui durent généralement le temps d’un tournage.

C’est notamment le cas de Paga, connu pour ses nombreuses conquêtes, lui qui à chaque saison s’affiche aux bras d’une nouvelle participante. Dans Les Marseillais aux Caraïbes, c’est avec Victoria qu’il a vécu une jolie histoire (terminée depuis, elle s’affiche désormais avec Ilan). Dans Les Marseillais vs Le reste du monde, il se serait mis en couple avec Océane El Himer. La soeur jumelle de celle-ci, de son côté, aurait craqué pour Benjamin Samat.

Benji et Marine : le couple le plus surprenant de l’émission

C’est choqués que les internautes ont fait circuler la rumeur annonçant que Marine El Himer serait en couple avec Benjamin Samat, qui n’est autre que l’ex de sa soeur jumelle. Tout le monde se rappelle que le jeune marseillais a trompé Alix, sa compagne depuis plus d’un an, avec Océane durant Les Marseillais aux Caraïbes.

La jeune femme avait eu un véritable coup de coeur pour Benji et est sortie meurtrie de cette histoire. Il était donc surprenant de savoir que sa soeur jumelle, consciente du mal qu’avait fait le garçon à sa soeur, sorte avec lui. Et pourtant, il semblerait que cela soit vrai, même s’il faudra attendre la diffusion des épisodes (à partir du 7 septembre 2020) pour savoir dans quelles circonstances les deux candidats se sont rapprochés.

Cela n’a en tout cas aucunement impacté négativement la relation entre les deux soeurs qui sont affichés plus proches que jamais sur les réseaux sociaux en plein tournage, et par la suite à l’occasion d’un barbecue organisé par Benjamin chez lui (soirée à laquelle a refusé de participer Maeva par respect pour Alix, son amie).

Benjamin et Marine déjà séparés ?

Mais cette idylle n’aurait-elle eu que pour unique but de faire le buzz ? Il semblerait que les deux tourtereaux ne soient désormais plus ensemble. En effet, Marine se trouve actuellement à Paris pour un tournage et les deux candidats ne se suivent plus sur Instagram (et on sait aujourd’hui que cela reflète généralement les relations entre les gens).

Mieux encore, ils ont chacun partagé des messages en Stories qui confirment d’autant plus cette hypothèse. Benjamin a partagé le message suivant : « J’ai coupé les ponts avec beaucoup de gens et honnêtement ça fait du bien« .

De son côté, Marine a reposté celui-ci : « La bonne personne, c’est celle qui mettra corps et âme dans votre relation et qui face aux autres, même si tu es en tort, te donnera raison. Elle te défendra quand le monde se retournera contre toi, que ce soit à travers ses actes ou ses paroles, elle aura un respect infaillible envers toi. Elle te donnera tout l’amour que tu as besoin et surtout que tu as toujours mérité. Elle t’apportera la stabilité et la sérénité que tu auras longuement cherché« .

Un couple pour le buzz ?

Ce surprenant couple n’aura donc duré que quelques jours après la fin du tournage. On peut donc logiquement se demander si les deux candidats ne se sont pas mis uniquement ensemble pour faire le buzz et s’assurer une belle hausse de notoriété durant la diffusion du programme.

Chaque année, un couple fait le buzz, Benjamin et Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes, Milla et Mujdat dans Les Marseillais vs Le reste du monde.. Benjamin et Marine feront-ils partis des candidats dont on entendra beaucoup parler ? Une chose est sûre, leur couple fera beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Cela avait même fait réagir Gauthier El Himer, son frère, qui s’opposait grandement à cette union et qui doit donc être heureux aujourd’hui d’apprendre qu’ils ne sont plus ensemble (si cette rumeur est fondée).

Tout ce qui nous reste à faire est d’attendre la diffusion du programme pour en savoir plus, les deux candidats réagiront surement en marge de la diffusion pour donner leurs versions des faits.