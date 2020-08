Marine El Himer déjà en couple après Benjamin Samat ? La photo qui veut tout dire !

La prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde va nous offrir un des couples les plus inattendus et étonnants de la télé-réalité : Marine El Himer et Benjamin Samat ! Les internautes ont été très surpris d’apprendre que le marseillais était tombé sous le charme de celle qui est la soeur jumelle d’Océane El Himer.

En effet, Benjamin a vécu une histoire tumultueuse avec Océane durant la saison des Marseillais aux Caraïbes. Les deux candidats se sont rapprochés alors que Benjamin était en couple depuis plus d’un an avec Alix. Un jeu de séduction a débuté sous les yeux des autres participants et des téléspectateurs, choqués de voir le jeune homme tromper sa compagne.

Benjamin et Marine : le couple ne perdure pas !

On se demandait comment réagirait Océane en découvrant la relation entre celui qu’on peut appeler son ex et sa soeur jumelle. Mais contre toute attente, celle-ci a semble-t-il pris la nouvelle avec philosophie. S’il nous faudra attendre le 31 août 2020 avec la diffusion des épisodes pour savoir comment le couple s’est formé et comment Océane a appris cette relation, elle s’est en tout cas affichée complice avec sa soeur sur les réseaux sociaux (signe que tout va bien entre elles).

De plus, elle s’est mise en couple avec Paga durant l’aventure, et leur histoire semble aujourd’hui sérieuse puisqu’une rumeur annonce qu’ils habiteront prochainement ensemble. En revanche, Benji et Marine ne sont désormais plus en couple. Les deux candidats l’ont annoncé sur les réseaux sociaux et ont ainsi officialisé une rumeur qui circulaient depuis plusieurs jours.

Ils n’ont pas expliqué les raisons de leur rupture et certains internautes pensent qu’ils se sont mis ensemble dans l’aventure uniquement pour le buzz. A priori, le pari semble réussi puisqu’ils ont fait énormément parler d’eux avant même que la saison ne débute.

Marine en couple avec Benoit Paire ?

Si Benjamin a décidé d’officialiser cette rupture, c’est parce qu’un internaute lui indiquait que Marine aimait les publications de Benoit Paire sur Instagram. Or, le tennisman et la candidate de télé-réalité ont tous les deux vécu une histoire ensemble par le passé. Benjamin a donc décidé de répondre à cet internaute en expliquant qu’ils étaient désormais célibataires et qu’elle faisait donc ce qu’elle souhaitait.

Cependant, ce n’est pas parce que Marine aime les publications de son ex sur Instagram qu’elle est forcément de retour avec lui. En principe. Or, une nouvelle image partagée par le compte @wassim.tv apporte un certain doute.

C’est une copine de Marine qui l’a affiché sur les réseaux sociaux en écrivant les mots suivants : « Je lui ai demandé ce qu’elle faisait, elle regarde l’heure à New York, me demandez pas pourquoi« .

Or, après quelques recherches, on a remarqué que Benoit Paire se trouve actuellement dans la ville américaine. Cela signifie-t-il que les anciens amoureux sont à nouveau en contact, voire plus ? On leur souhaite en tout cas !

Les marseillais vs Le reste du monde : la saison s’annonce culte

La jeune femme risque bien d’être l’une des stars de la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde. En plus de sa relation avec Benjamin (qui marquera sans doute l’un des moments forts de cette édition), la jeune femme s’est en plus rapprochée de la candidate la plus culte du programme, Jessica Thivenin (qui signe son grand retour).

Cette dernière a confié qu’elle avait eu un coup de coeur pour les deux jumelles et qu’elle s’est très bien entendue avec elles. De quoi permettre à Océane de redorer son image, quelque peu égratignée par sa relation avec Benjamin dans Les Marseillais aux Caraïbes.

Elle pourra également compter sur le capital sympathie de Paga, son nouveau petit-ami. Le jeune homme est connu pour enchaîner les conquêtes mais semble, à trente ans passés, vouloir se poser à l’image de ses amis d’aventure (Julien Tanti ou encore Kévin Guedj sont heureux en couple depuis des années).

Rendez-vous le 31 août prochain pour découvrir tous vos candidats préférés dans une émission qui s’annonce aussi époque que surprenante.