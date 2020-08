Manon Marsault : des complications dans sa grossesse ? Elle se confie

Manon Marsault est l’heureuse maman de Tiago, enfant qu’elle a eu avec son mari Julien Tanti. Pas question cependant pour elle que cette grossesse et cette nouvelle vie qui s’offre à elle ne la détourne des tournages des émissions de télé-réalité. Comme de nombreuses mamans à travers le monde, elle refuse de mettre sa carrière entre parenthèses et ne prend pas de véritable pause, contrairement à une Jessica Thivenin.

Mieux encore, elle fait même participer son fils aux émissions, lui qui fait généralement de courtes apparitions face aux caméras de W9. Et ne croyez pas que cela changera avec sa deuxième grossesse. C’est avec son ventre bien arrondi qu’elle a participé au cross, Les Marseillais vs Le reste du monde. Impossible pour elle de rater cette première télé-réalité post-confinement.

Manon Marsault complimenté par les internautes pour son éducation

Les candidats de télé-réalité sont souvent la cible de nombreuses critiques dès qu’il s’agit de parler de l’éducation qu’ils donnent à leur enfant. On reproche notamment à Jazz et Laurent de ne pas suffisamment s’occuper de Chelsea et Cayden, eux qui préfèrent engager des nounous. Jazz prend généralement la parole pour se défendre, expliquer ses choix éducatifs (qui lui appartiennent).

Mais Manon Marsault n’est pas trop inquiétée de son côté par ses critiques. Si la création d’une page Instagram pour leur fils n’a pas convaincu beaucoup de personnes, l’éducation qu’elle donne à Tiago semble faire l’unanimité. A chaque fois qu’elle poste (ou son mari) une vidéo de Tiago, les internautes félicitent la maman car celui-ci semble sage, poli et bien élevé.

Le couple vient tout juste de déménager à Dubaï et Manon espère bien que son fils pourra apprendre l’anglais à l’école. On l’a bien vu, les marseillais ne sont pas les candidats de télé-réalité les plus bilingues de l’histoire. Manon s’est sans doute rendue compte qu’il s’agissait pour elle d’une lacune et elle souhaite certainement que son fils ne soit pas handicapé comme eux pendant des voyages.

Angelina est trop petite, l’accouchement pourrait être déclenché

Comme dit précédemment, la famille va bientôt s’agrandir pour accueillir une petite soeur à Tiago dont on connait déjà le prénom : Angelina. Un compte Instagram a même déjà été créée pour le bébé qui était prévu pour septembre 2020. Mais Angelina pourrait arriver plus tôt que prévu, d’après ce qu’a confié Manon sur les réseaux sociaux.

En effet, si le début de grossesse semble s’être déroulé sans encombre, la fin est plus compliquée pour la candidate, au point où un accouchement prématuré pourrait être envisagé par les médecins pour s’assurer de la bonne santé du bébé :

« Je ne peux plus marcher, je n’ai plus le droit, se confie-t-elle. Le problème, c’est que ma fille est trop petite, trop maigre. J’ai de nouveau rendez-vous dans une semaine, on va voir si elle réussit à prendre du poids ou pas ». Une décision sera prise en fonction des résultats. « Dans une semaine, on prendra une décision voir si c’est pas mieux que ma fille naisse avant pour pouvoir se nourrir à l’extérieur de mon ventre ».

Manon peut demander conseil à Jessica

Manon et Julien vont désormais vivre dans la même ville que Jessica et Thibault, qui s’y sont installés il y a plusieurs mois (c’est à Dubaï que Jessica a accouché). Et tous les fans de la belle blonde se rappelle de sa grossesse particulièrement difficile. Si Manon ne peut plus marcher en cette fin de grossesse, cela a été le cas également pour Jessica, mais dès le cinquième mois.

La jeune femme est passée par des moments difficiles, elle qui savait que la vie de son enfant était en jeu. Elle pourra donc tout à fait aider son amie Manon, lui donner des conseils et lui apporter tout son soutien.

On retrouvera les deux mamans à la rentrée (dès le 31 août) dans Les Marseillais vs Le reste du monde. Jessica Thivenin signe son grand retour à la télé-réalité après son accouchement, et son mari Thibault Garcia sera également de la partie.