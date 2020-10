Maeva Ghennam pointée du doigt par une candidate de la télé-réalité à cause de son physique

Maeva Ghennam a beau assumer pleinement ses opérations de chirurgie esthétique, elle n’en reste pas moins énormément critiquée pour cela. Depuis ses débuts en télévision, la jeune femme n’a jamais caché avoir eu recours à des injections et autres opérations visant à modifier son apparence physique. Mais la jeune femme s’aime, s’assume, et c’est sans doute le plus important. Les internautes ne sont pour autant pas toujours très tendres avec la jeune candidate. Et ses collègues de télé-réalité suivent parfois leur pas. Aujourd’hui encore, une ancienne candidate des Marseillais vs Le reste du monde n’a pas hésité à clasher la nouvelle star des Marseillais. Maeva Ghennam est d’ailleurs très suivie sur les réseaux.

Mélanie ORL très critique envers Maeva Ghennam

Interviewée par Gossip-Room, la candidate actuellement à l’écran dans Dix Couples Parfaits n’a pas mâché ses mots concernant son ancienne camarade du cross de W9. Les deux femmes ont en effet toutes les deux participé à la quatrième saison des Marseillais vs Le reste du monde, et les internautes se rappellent de leur relation très tendue, notamment à cause de Greg. Et visiblement, Mélanie est encore très remontée contre Maeva.

Elle considère en effet que Maeva a fait « la totale » en parlant de chirurgie esthétique, et poursuit sur son idée : « Maeva Ghennam c’est la pire, là il faut qu’elle arrête on dirait qu’elle a 40 balais ! Elle lime trop, elle gonfle trop… Au bout d’un moment son visage il va disparaître, c’est pas possible en fait, c’est pas beau » !

Maeva assume, mais regrette parfois

Comme on vous l’expliquait, la jeune femme a toujours assumé. Pour autant, cela ne l’empêche pas de regrette parfois certaines décisions qu’elle a prise plus jeune. Il y a quelque temps, elle publiait sur une Instagram en photo d’elle où elle apparaissait plus mince, et évidemment plus naturelle. Et visiblement, cet ancien corps semble lui plaire aujourd’hui : « Put**n je préfère mon corps d’avant. Je n’aurais jamais dû refaire mes fesses et mes seins plus gros »

Mais Maeva Ghennam préfère tout dire à ses fans plutôt que de nier. Elle n’a aucune honte à dire qu’elle peut regretter d’avoir eu recours à des opérations, pas plus qu’elle ne se gène pour parler ouvertement de ses futures opérations. « Les gens qui font de la chirurgie et qui font les meufs naturelles alors qu’elles sont refaites de la tête aux pieds et qui nient avoir fait de la chirurgie esthétique…Je trouve ça complètement ridicule« , avait-elle déclaré dans sa story.

Maeva Ghennam répond aux haters

On ignore si l’ex de Greg Yega décidera de répondre à Mélanie. Mais elle a déjà dit tout haut ce qu’elle pensait dès qu’on l’attaquait sur son physique. Face aux remarques des internautes, elle avait trouvé les bons mots : « je ne demande pas aux gens de me suivre, les gens me suivent parce qu’ils m’aiment bien et je n’incite personne à faire de la chirurgie. J’en fais et je m’en cache pas (…) Je n’ai aucun tabou avec la chirurgie esthétique. Je ne vous recommande pas de le faire. Il faut vraiment réfléchir. Mais moi, je suis vraiment complexée. Surtout qu’à la télé, ça se voit de ouf ! Quand on passe à l’écran, on prend 5 kilos et du coup, je suis grave complexée. Je ne suis vraiment pas bien. Genre je ne peux plus mettre de robe débardeur, tellement je suis complexée ».

Cela avait à l’époque relancé le débat autour de la chirurgie esthétique et de la télévision ! Maeva n’est pas la première à vouloir faire retoucher son corps après s’être vue à la télévision. Récemment, c’est Jessica Thivenin qui refaisait son fessier après avoir complexé en se découvrant dans la cinquième diffusion des Marseillais vs Le reste du monde. Après avoir tenté avec le sport d’augmenter le volume de son postérieur, elle a finalement décidé de subir une opération. Mais le résultat, très naturel, n’a pas convaincu les internautes qui s’attendaient peut-être à ce qu’elle suive les pas d’une Milla Jasmine.