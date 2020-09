LMvsMonde5 : Angèle en guerre avec le reste du monde ? Elle se confie !

Le reste du monde ne commence par l’aventure de la meilleure des façons. Nikola, Milla et leurs camarades n’ont pas gagné une seule épreuve depuis le début de la compétition. Jessica, Carla et Greg ont gagné l’épreuve de rapidité dans la voiture, Jessica et Julien celle de cuisine proposée par le chef Norbert et enfin la photo de Victoria et Benjamin a été choisie pour l’épreuve du shooting sensuel. Si le reste du monde a 1000 points à l’issue de la première semaine, c’est uniquement grâce au champignon, la nouveauté de cette saison (lorsqu’une musique retenti, le premier candidat à appuyer sur le champignon fait gagner 500 points à son équipe).

La stratégie de Nikola porte ses fruits

Conscients qu’ils risquent de devoir éliminer l’un des leurs, les candidats du reste du monde discutent entre eux des éliminations. Et Angèle apparaît rapidement comme étant la candidate la plus susceptible de quitter l’émission. Nikola et Milla, en tant qu’anciens, se protègent mutuellement. Nikola ne veut pas se passer de Marvin et Antoine, deux candidats musclés et sportifs, ni de Marine, très athlétique. Le maillon faible semble être Angèle à ses yeux.

Lorsque l’information circule au sein de la villa, le petit-ami d’Angèle, Greg, entre alors en campagne pour sauver sa belle. Il demande d’abord à Nikola d’utiliser une des cartes spéciales du chef de famille pour sauver la jeune femme. Mais Nikola lui explique que, cette année, il est déterminé à gagner et qu’il ne se laissera pas intimider. Il refuse de sacrifier l’une de ses cartes.

Il semble en être de même pour Jessica, chef de sa famille des Marseillais, qui explique à Greg qu’elle préfère garder ses avantages sous forme de cartes pour sa propre équipe, et pas pour sauver une candidate du Reste du monde. Greg est énervé, se sent seul, et envisage la possibilité de voir sa petite-amie lui être enlevée.

Jessica sauve Angèle et surprend Greg

Lors de l’épisode diffusé le mercredi 9 septembre, nous apprenions que Nikola souhaitait mettre au point une stratégie pour fragiliser l’équipe des marseillais. Il se confie à Milla et explique qu’il faut continuer à faire circuler la rumeur disant qu’ils vont éliminer Angèle pour pousser Jessica à sacrifier un de ses avantages pour la jeune femme. Le pari est risqué, mais Milla joue le jeu. Et finalement, la stratégie de Nikola a porté ses fruits. Jessica, contre toute attente, décide d’immuniser Angèle pour la plus grande joie de cette dernière et de Greg. Nikola peut jubiler.

Le reste du monde doit donc éliminer un candidat et c’est finalement Antoine qui quitte le jeu. Mais si Angèle est contente d’être restée dans l’aventure, elle n’est pas dupe et sait que la stratégie de Nikola visait tout de même à l’éliminer, comme elle l’explique sur les réseaux sociaux.

Angèle énervée contre ses camarades ?

La candidate s’est confiée après la diffusion de l’épisode : « Je suis obligée d’intervenir. Je sais pas si vous avez bien compris mais le coup de poker dont parlent Niko et Milla, en gros c’est ‘on va dire qu’on va éliminer Angèle pour faire cracher une carte d’immunité aux marseillais’. Mais dans tous les cas, et ça retenait le bien pour la suite, ils m’auraient éliminé puisque Milla elle dit en interview : ‘s’il sort pas la carte, c’est chaud car Angèle elle va partir’. Dans tous les cas, leur choix, c’était moi. Retenez bien ça pour la suite, je vous le dis« .

La jeune femme insiste beaucoup sur la suite des évènements et on se demande bien ce qui nous attend. On imagine qu’elle sera encore une fois sur la sellette, elle qui est considérée comme la candidate la plus faible de son équipe. En attendant, l’épisode diffusé ce soir devrait être intéressant puisque Mélanie Da Cruz devrait faire sa grande arrivée. Elle qui a pleuré de nerf lorsque Maeva est rentrée tient enfin sa revanche et fera sans doute tout son possible pour faire gagner son équipe.