LMvsLemonde5 : Maeva Ghennam a eu un vrai coup de coeur pendant le tournage

Si le comportement de Maeva Ghennam a parfois été vivement critiqué par les internautes – notamment au sujet de Greg Yega, son ex – la jeune femme fait généralement l’unanimité quant il s’agit de ses ami.es. Les téléspectateurs apprécient sa fidélité en amitié, elle qui n’hésite pas à défendre ses proches sans forcément suivre la tendance. C’est notamment le cas cette année, elle qui était la seule candidate des Marseillais à se ranger du côté de Carla Moreau. Tous les autres candidats ont préféré suivre Jessica, qui fêtait son grand retour. Très peu pour Maeva, qui ne veut pas tourner le dos sans raison à sa copine, puisqu’il s’agissait d’une histoire (datant du nouvel an) qui ne la concernait pas.

Maeva a eu un coup de coeur pour Mélanie !

Cette année dans le cross, tous les candidats emblématiques des Marseillais sont évidemment de retour, même si Paga, Kévin ou encore Nacca et Manon n’ont pas encore fait leur apparition. En ce qui concerne Le reste du monde, on retrouve également certains habitués, comme Milla Jasmine et Nikola Lozina, mais l’équipe change chaque année et accueille de nouveaux candidats, à l’image d’Angèle, Marvin ou encore Mélanie Da Cruz.

Cette dernière n’est pas étrangère à la télévision, mais elle ne connait pas forcément très bien les autres participants du programme puisqu’elle a fait une pause dans sa carrière télévisuelle pendant 4 ans, l’occasion pour elle de développer sa marque, de devenir maman et de se marier avec le footballeur français Anthony Martial.

Sa présence dans Les Marseillais vs Le reste du monde était donc l’occasion pour elle de rencontrer certaines figures emblématiques du programme comme Maeva Ghennam. Et apparemment, les deux jeunes femmes se sont beaucoup appréciées. C’est en tout cas ce qu’affirme l’ex de Greg sur les réseaux sociaux, elle qui ne manque pas de complimenter celle qui fait partie de l’équipe rivale.

Maeva tacle les candidats de télé-réalité

La jeune femme, en marge de la diffusion des épisodes, s’est exprimée au sujet de ses rencontres dans les émissions, et n’a pas manqué de tacler le milieu, elle qui considère qu’il est gangréné par l’hypocrisie ambiante entre les candidats. Ce n’est en tout cas pas un reproche qu’elle fera à Mélanie, comme elle l’a indiqué :

« Vous savez, c’est très rare quand j’ai un coup de coeur dans la famille du reste du Monde. Mes coups de coeur, j’en ai eu que deux. C’est Niko, Alix et Hilona. Maintenant, ce sont mes vraies amies. Et cette année, j’ai eu un petit coup de coeur pour Mélanie. C’est vraiment une personne que j’ai adoré. On est dans un milieu d’hypocrites et ça fait du bien d’avoir des gens comme elle qui partage les mêmes principes que moi. Elle est droite dans ses baskets et elle a beaucoup de valeurs ».

Une dispute attendue entre Mélanie et Maeva pendant le tournage

Si Maeva tient ce discours quelques semaines après la fin du tournage, il semblerait que tout n’a pas toujours été rose entre les deux candidates. En juillet, on apprenait ainsi qu’une dispute aurait éclaté entre Greg et Maeva et que plusieurs candidats y auraient participé. Et d’après les informations qui ont fuité sur les réseaux sociaux, c’est Mélanie Da Cruz qui aurait mis à la confrontation, en remettant Maeva à sa place.

Cette dernière ne préfère pas trop s’exprimer à ce sujet pour ne pas spoiler les téléspectateurs. Tout juste dit-elle que, pour savoir si elles sont en effet disputées, il nous faudra voir les épisodes. On imagine donc que cette hypothétique dispute n’est pas encore passée et n’a de ce fait pas été coupée au montage. Car les internautes regrettent la relative absence de Mélanie durant les épisodes, et cette dernière a expliqué qu’elle comprenait leur frustration mais que beaucoup de ses interventions ont été malheureusement oubliées en salle de montage par la production. En espérant qu’à l’avenir, elle sera plus présente, et que nous pourrons voir cette confrontation qui s’annonce tout simplement épique.