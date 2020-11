LMvsLemonde5 : Critiquée violemment par les internautes pour avoir fait perdre son équipe, Angèle leur répond ! Propos chocs !

Coup de tonnerre dans Les Marseillais vs Le reste du monde. Alors que les épisodes sont relativement avares en surprises et rebondissements, la production a frappé fort avec une confrontation entre les deux soeurs Marine et Océane El Himer. Une battle au sommet qui a scellé le destin d’un candidat. Et si Angèle n’aurait pas dû être la star de cette séquence, elle a pourtant pris une décision lourde de conséquences qui a énormément fait parler. On vous explique tout.

Greg et Kevin en danger : Angèle choisit !

Les deux équipes se sont retrouvées face à une épreuve nouvelle qui en a choqué plus d’un. Marine et Océane ont été choisies pour représenter leur équipe respective et elles devaient s’affronter dans une épreuve qui mise sur le mental. Elle devait se tenir sous un sceau et tenir la pose, sans quoi ce dernier se renverse. La première qui renverse le sceau qui contient une peinture sèche perd. Mais l’enjeu est important car un candidat est directement éliminé en cas de défaite. Les Marseillais ont décidé que Kévin quitterait l’aventure en cas de victoire, tandis que Le reste du monde a voté contre Greg. Mais très peu pour Angèle, qui ne veut pas voir son petit-ami partir de l’aventure.

Et alors que l’épreuve avait commencé depuis plusieurs minutes, Angèle réfléchit, se questionne. Bien aidée par Illan qui n’hésite pas à la manipuler (lui qui ne s’entend pas avec Kévin), elle décide de faire perdre son équipe en se jetant sur Marine pour le sceau lui tombe dessus. Kévin est donc éliminé, et Greg sauvé. Ce dernier est ravi et prend cela pour une vraie preuve d’amour. Angèle ne semble pas regretter, elle qui considère que sa famille n’a pas été là pour elle depuis le début. Les candidats sont choqués, tout comme les internautes qui n’en reviennent pas.

Angèle critiquée, elle répond aux internautes

« Il y a un truc qui me fait rire avec vous. Quand il ne se passe rien, vous dites que vous vous faites chier. Et quand il se passe quelque chose, vous pétez un câble (…) Je ne vous comprends pas. Vous voulez quoi ? De l’action ou vous faire chier ? Il faut savoir les gars. Sinon on est dans le monde des Bisounours et à la fin, vous serez les premiers à dire que c’est nul. J’assume ce que j’ai fait. J’en suis désolée pour Kevin. Mais c’est comme ça, c’est la vie. Moi, je porte mes cou*lles ».

C’est de cette manière qu’Angèle a décidé de répondre à ceux qui la critiquent, elle qui est habituée à recevoir de nombreux commentaires depuis le premier épisode. Elle s’est en tout cas mis à dos toute son équipe (hormis Illan) qui n’en revient pas. Nikola n’a pas caché sa colère, lui qui veut absolument soulever la coupe et qui se retrouve avec une camarade qui sabote sa propre équipe. Menacée de quitter l’aventure, Julien décide de ne pas faire naître un quelconque suspens et annonce qu’il donnera sa carte d’immunité à Angèle. De quoi faire naître ce qu’il aime le plus : les problèmes.

Les internautes se moquent d’Angèle

Sur Twitter, les téléspectateurs ne sont pas tendres et n’ont pas manqué de se moquer d’Angèle, en disant que sa décision n’aura pas empêché à son couple d’imploser. La jeune femme n’est en effet plus en couple avec Greg, et d’après les quelques informations glanées ici et là, ce dernier semble encore très accro à Maeva. C’est pour cette raison qu’Angèle a décidé de mettre un terme à une relation qui l’aura fait beaucoup trop souffrir. Elle le dit elle-même, ne regardant pas Les Marseillais, elle ignorait l’état de la relation entre Greg et Maeva et a cru les autres participants quand ils lui ont assuré que Greg l’avait totalement oublié. L’avenir leur a donné tort.