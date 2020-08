Les Marseillais vs Le reste du monde : deux autres guests surprises dans l’aventure !

Il est de plus en plus difficile d’attendre la rentrée pour découvrir les premiers épisodes des Marseillais vs Le reste du monde tant cette prochaine saison s’annonce épique et riche en rebondissements. Nous vous en avons annoncé un certain nombre, mais il est évident que cette nouvelle édition renferme précieusement son lot de rebondissements qui nous feront sans doute bondir.

On vous révélait il y a quelques jours la présence de la chanteuse Wejdene dans l’aventure, elle qui fait le buzz sur les réseaux sociaux avec sa chanson Anissa. Mais aujourd’hui, Aqababe annonce la venue de deux nouveaux guests !

Wejdene est venue interpréter son nouveau tube

Les internautes ont eu la belle surprise d’apprendre que Wedjene avait intégrer l’aventure des Marseillais vs Le reste du monde. La jeune chanteuse ne participera évidemment pas aux épreuves, mais est venue en tant qu’invitée pour partager des moments avec les candidats. Et elle ne s’est pas faite prier. Sur les réseaux sociaux, Maeva ou encore Carla ont partagé des vidéos avec la chanteuse d’Anissa.

Si elle s’est rendue dans la villa, c’est pour interpréter en avant-première aux candidats sa prochaine chanson, Coco. Wejdene en a révélé un extrait sur les réseaux sociaux, et beaucoup d’internautes disent en rigolant qu’elle s’est auto-plagiée tant les similitudes entre Coco et Anissa sont nombreuses. Les deux chansons partagent une mélodie extrêmement proche et le rythme est exactement le même.

On imagine que sa chanson sortira en marge de la diffusion de la nouvelle saison, pour en assurer le succès, W9 comptant bien sur cette édition pour battre encore des records d’audience.

Bengous et le chef Norbert également invités

Le rappeur marseillais Bengous et le chef Norbert découvert dans Top Chef seront également invités dans l’émission à en croire les dires du blogueur bien informé Aqababe. On ignore encore ce qu’ils feront dans Les Marseillais vs Le reste du monde, mais on peut imaginer que Norbert ait élaboré une épreuve de cuisines pour les candidats.

On imagine que Bengous se mettra vite dans le camp des Marseillais, lui qui est lui-même issu de la ville du sud mais nous ne savons pas encore pour quelles raisons il va intégrer l’aventure. Il faudra s’armer de patience pour savoir ce qu’il apportera à l’émission.

W9 soigne sa rentrée télévisuelle

Une chose est sure, ces dernières informations nous confirme une chose : W9 a mis les petits plats dans les grands pour la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde. Après la précédente édition de ce même programme et la saison des Marseillais aux Caraïbes, pas question pour la chaîne de décevoir ses fans qui s’attendent à encore plus de clashs et de rebondissements.

Et d’après les premières informations, nous devrions être servis ! Dès le début de l’aventure, nous serons heureux de revoir enfin sur nos écrans de télévision la candidate emblématique du programme, Jessica Thivenin, qui revient enfin à ses premiers amours après avoir accouché.

Mais elle ne sera pas la seule qui fêtera son retour puisque Mélanie Da Cruz sera également de la partie, tout comme Ricardo et Nehuda. Le premier aurait d’ailleurs retourné dans tous les sens la villa. Ceux qui ont vu sa saison des Anges de la télé-réalité savent de quoi le candidat est capable et on a hâte de découvrir tout cela.

Milla et Mujdat : le retour ?

Si la précédente saison a à ce point marqué les esprits, c’est pour les disputes entre Milla et Mujdat, son prétendu petit-ami (alors qu’elle s’affichait en couple avec Nacca dans l’aventure). La phrase « il y a le mec à Milla » est devenue culte et les deux amoureux devaient participer au programme cette année.

Mais ils se sont séparés, comme l’a annoncé la jeune femme sur les réseaux sociaux. Coup médiatique pour assurer le buzz ou réelle séparation ? Difficile à dire pour le moment mais on a hâte de les voir tous les deux dans la villa pour ce qui pourrait être une relecture des épisodes de la précédente saison. Pour une fois, on a hâte que la rentrée arrive.