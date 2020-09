Les Anges 12 : une candidate harcelée sur le tournage, les révélations chocs !

Il est loin le temps où NRJ 12 accueillait la plus grosse émission de télé-réalité française de la TNT. Les Anges était le passage presque obligé pour chaque candidat soucieux d’accroître sa popularité. Le programme a permis à certains candidats d’exploser (Nabilla, évidemment), à certains autres de lancer une jolie carrière télévisuelle (Capucine) ou même une carrière (Maude). Mais avec les années, et face à la concurrence de W9 et NT1 – de plus en plus féroce – les audiences n’ont cessé de baisser.

Les candidats emblématiques ont fini par déserter, et si certains reviennent cette année pour la douzième saison (comme Eddy ou encore Sofiane), les téléspectateurs semblent lasser. Mais alors que les épisodes inédits de cette nouvelle saison sont actuellement diffusés chaque jour, l’émission connait un certain buzz sur les réseaux sociaux, au moment où les premiers épisodes des Marseillais vs Le reste du monde déçoivent.

Une séquence fait le buzz sur les réseaux sociaux

Pour cette douzième saison, certains candidats déjà connus font leur apparition, à l’image d’Illan, dont nous allons vous parler aujourd’hui. Le jeune homme, connu pour enchaîner les relations et tromper ses copines, a craqué dans l’aventure pour Yumee. Les deux participants se sont mis en couple et une relation relativement tendue est née sous les yeux des téléspectateurs. Mais voilà, fidèle à sa réputation, Illan a fini par coucher dans la villa avec Chani, une amie de Yumee.

Et quand les autres habitants ont appris cela, ils n’y ont pas été de main morte…envers Chani. La séquence diffusée à la télévision témoigne d’une certaine violence psychologique puisque lorsqu’Illan et Chani se rendent dans la salle à manger, ils sont accueillis avec les mots suivants, scandés par Eddy : « Voilà les deux crasseux« . Ces mots sont suivis par des applaudissements ironiques.

Illan nie en bloc les accusations, mais pas Chani, qui finit par dire qu’elle fait ce qu’elle fait et que personne n’a le droit de se mêler et de lui dire ce qu’elle doit faire. « Je fais ce que je veux et tu n’as pas à te mêler ni à juger » dit-elle à Eddy. Ce dernier lui dit que ça le regarde, une manière pour lui de justifier ses attaques.

Chani victime de harcèlement suite à cette séquence

C’est le compte Instagram @post2tele qui a fait la terrible révélation. L’auteur derrière ce compte semble lui-même extrêmement choqué par ce qu’il révèle : « Après que les anges aient découvert que Chani avait couché avec Illan on voit dans le prochainement que Illan, Seb et Chani sont sortis, pendant qu’ils étaient dehors les autres se sont amusés à écrire sur les miroirs de Chani « Grosse p*te », ils ont jeté des capotes sur le lit d’Illan et Chani et ceux qui étaient derrière ce bizutage (les bergers) c’était Eddy et Océane ! Les autres suivaient comme des moutons ».

On ignore si on verra ces séquences mais NRJ 12 ayant déjà eu des soucis avec le CSA, cela nous semble peu probable. En effet, les internautes et téléspectateurs avaient été choqués par les images diffusées par la chaîne lors de la saison 8 (Pacific Dream). Aurélie Preston avait été malmenée durant la quasi-totalité de l’aventure et certaines séquences d’humiliation étaient terriblement dérangeantes.

On pense donc que la chaîne ne passera pas les séquences qui mettent à mal Chani, mais on pourra se désoler de voir, en 2020, des personnes agir encore de la sorte et faire du slut-shaming. Qu’ils ne comprennent pas pourquoi Chani a décidé d’avoir des relations sexuelles avec Illan, c’est une chose. Mais l’humilier pour ce choix, ce n’est ni excusable ni compréhensible.

Les Anges 12 : une diffusion particulière

Les audiences de cette douzième saison étaient malheureusement pour la chaîne catastrophique. Moins de 100 000 téléspectateurs étaient devant leur télévision, quand ils sont près d’un million pour Les Marseillais. La chaîne a alors décidé d’arrêter de diffuser la saison pendant le confinement (afin de pouvoir finir le montage de tous les épisodes) pour diffuser celle qui avait fait exploser Nabilla, la cinquième. Depuis quelques jours, la saison 12 a fait son grand retour et si le buzz se poursuit sur les réseaux sociaux, ses audiences pourraient bien décoller.