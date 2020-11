Laura Lempika réagit aux critiques concernant son physique et fait une hilarante confidence au sujet de sa grossesse !

Après Nabilla, Carla ou encore Jessica, c’est au tour de Laura Lempika de connaître très prochainement les joies de la vie de maman. Après des hauts et des bas, sa relation avec Nikola semble plus sereine que jamais, et les deux amoureux ont décidé d’élever ensemble un enfant. Enceinte depuis plusieurs mois, elle se livre chaque semaine sur Youtube et n’hésite pas à jouer franc-jeu auprès des internautes. En bonne influenceuse, elle sait qu’elle doit tout faire pour que ses fans se sentent proches d’elle, raison pour laquelle elle leur confie ses angoisses, craintes, mais aussi ses joies de femme enceinte.

Laura Lempika critiquée sur son physique

Depuis sa participation à Secret Story, les internautes ont l’habitude de voir Laura toujours bien apprêtée et surtout sexy. La jeune femme jouit en effet d’un physique sculptural et élancé qu’elle n’hésite pas à mettre en avant sur Instagram, ou même dans les émissions où nous l’auront vu plus d’une fois en maillot ou portant une robe moulante. Laura sait mettre ses formes en valeur. Mais voilà, avec la grossesse, le corps change. Et certains n’ont pas manqué de lui faire remarquer. D’après certains internautes, enceinte ou pas, une femme doit toujours être parfaitement habillée ou maquillée. Très peu pour Laura qui a répondu à ces critiques avec intelligence :

« Ca m’a un peu choquée et je pense que les gens ne nous voient pas comme ils devraient nous voir ! C’était pas méchant, mais c’était ridicule » a d’abord expliqué la candidate des Marseillais vs Le reste du monde 5, consciente que l’image qu’elle véhicule lui porte préjudice aujourd’hui, même si elle met bien avant le côté totalement ridicule de ces critiques. « Je ne suis pas là pour vendre du rêve aux gens. J’ai toujours été transparente et ce pour tous les messages. On est normaux. Je suis fatiguée pendant ma grossesse, j’ai pas envie de me maquiller pendant deux heures ! J’ai pas envie de m’habiller parce que j’ai des kilos en trop, je me sens pas très bien non plus. Elle m’a aussi reproché de ne pas m’habiller sexy ! »

Une anecdote hilarante partagée par Laura

Il n’y a qu’à faire un tour sur sa page Instagram ou dans la section commentaire de ses vidéos Youtube pour réaliser que les internautes parlent énormément de son physique, comme si le corps d’une femme enceinte ne changeait pas. Oui, Laura a pris du poids. Mais Laura a un bébé dans le ventre et chaque femme réagit différemment face à une grossesse. Certaines prennent plus de poids que d’autres. Laura a donc réagit avec classe et bien qu’elle soit influenceuse, elle ne se sent pas obligée actuellement de toujours se montrer sur son 31. Toutes les femmes enceintes ou qui ont déjà des enfants se mettront facilement à sa place. Tant pis pour les autres.

« Mais cousine t’es comment dans ta vie ? T’es tous les jours au max ? Moi je suis au max quand je fais mon sport, quand j’ai mon corps, quand j’ai pas un déménagement, quand j’ai pas plein de galères ! Me maquiller pour vous snapper c’est le cadet de mes soucis » a-t-elle conclu.

Dans son émission sur Youtube, Laura s’est retrouvée aux côtés de Camilla, autre candidate emblématique de sa saison de Secret Story. Les deux femmes n’étaient pas très amies dans l’émission, mais tout cela apparaît désormais au passé comme elles l’ont bien évidemment rappelé. D’autant plus qu’elles sont enceintes au même moment. L’occasion était trop belle ! Aux côtés de cette dernière, Laura a décidé de révéler une anecdote concernant le moment où ce bébé a été conçu : « En parlant de Fifa tout à l’heure… Je vous balance un petit scoop. Toi je sais que ça a été un bébé un petit peu confinement. Moi également, mais moi il a été fait entre deux matchs Fifa…» Une révélation qui a beaucoup fait rire les internautes.