L’amour est dans le pré : Hervé et Stéphanie passent leur première nuit ensemble… Un moment très intense d’après la prétendante de l’agriculteur !

Ce vendredi 29 octobre, les internautes ont pu découvrir une information exclusive. Elle concerne le couple d’Hervé et de Stéphanie, dans l’émission L’amour est dans le pré. En effet, il semblerait que les deux tourtereaux soient finalement passés à l’acte. Avec sa prétendante, Hervé a passé une folle nuit d’amour. C’est un moment sans doute gravé dans la mémoire de l’agriculteur de 42 ans. Il s’agissait tout de même de sa première fois.

L’amour est dans le pré : Hervé et Stéphanie concrétisent enfin les choses

Les téléspectateurs fans de l’émission L’amour est dans le pré sont à l’honneur ce week-end. Ils ont pu découvrir en exclusivité sur Instagram, un extrait de l’épisode de ce lundi 1er novembre. La vidéo a été publiée le vendredi 29 octobre. Elle a permis de découvrir la suite de l’histoire d’amour entre Hervé et Stéphanie.

Le couple a partagé récemment un baiser langoureux qui n’a pas laissé le public indifférent. Visiblement, ils n’ont pas perdu de temps, car ils ont finalement décidé de franchir un cap important. En effet, les deux tourtereaux ont passé leur première nuit d’amour ensemble. L’homme âgé de 42 ans, avait avoué n’avoir jamais franchi cette étape auparavant. C’était donc sa toute première fois.

Il semblait plutôt intimidé au début. Toutefois, il a pu dire clairement qu’il avait passé une excellente nuit. D’après ses propos, cette expérience a permis de révéler les sentiments entre lui et son aide-soignante. Il n’était pas très bavard à ce sujet, mais heureusement, Stéphanie n’a pas hésité à donner des détails.

Hervé et Stéphanie passent une nuit mouvementée : il n’est plus le même à présent

Pour leur première nuit ensemble, le couple Hervé et Stéphanie semble totalement comblé. Stéphanie surtout n’a pas caché qu’elle était agréablement surprise. En effet, au début, la prétendante d’Hervé avait quelques doutes à son sujet. Elle s’attendait à ce que sa performance soit passable, ou juste « trop rapide ». Visiblement, cela n’a pas été le cas.

Stéphanie se confie sans complexe et avoue avoir passé une belle nuit. Elle se sent heureuse, elle se sent très bien tout simplement. Elle va même jusqu’à dire que l’expérience a été intense. Le lit aurait même tapé l’armoire à plusieurs reprises. Hervé a donc réalisé une performance mémorable, et peut en être fier. Il a pu offrir à sa chérie une nuit mouvementée, dont elle se souviendra longtemps.

L’agriculteur est heureux d’avoir réussi à franchir ce cap. Grâce à cette nuit d’amour, il est désormais plus confiant. Il a retrouvé un mental d’acier et se sent un homme nouveau. Il explique qu’il sait désormais de quoi il est capable, et qu’il peut rendre une femme heureuse. Ce n’est certainement pas Stéphanie qui dira le contraire.

Il semblerait donc que cette émission ait permis une fois de plus de former un couple. Espérons que le conte de fée durera longtemps entre Hervé et Stéphanie.