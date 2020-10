L’Amour est dans le pré : le couple formé par Eric et Claudine ne serait pas vraiment de l’histoire ancienne

Éric le Chevrier a pu recevoir Claudine pour tenter de concrétiser leurs sentiments. Toutefois, depuis le début du programme L’Amour est dans le pré, l’agriculteur a été contraint de jongler avec des remarques peu réjouissantes. Certains internautes n’ont pas forcément apprécié les piques lancées par Claudine et ils sont nombreux à avoir pris le parti du candidat. Éric devait aussi faire attention à sa belle, mais il était beaucoup plus attiré par la télévision. Claudine révèle alors qu’elle ne continue pas l’aventure de L’Amour est dans le pré.

Est-ce vraiment terminé entre Claudine et Éric ?

Alors qu’elle est en pleurs face à l’agacement d’Éric, elle précise qu’il faut tout de même faire des efforts lorsque l’on décide de participer à L’Amour est dans le pré. Le but finalement est de trouver une personne pour partager son quotidien, et non de provoquer la fuite. Toutefois, Éric a estimé qu’il n’avait pas une mauvaise volonté, mais il mange et il regarde la télévision en même temps.

Le candidat ne semble donc pas conscient des demandes de Claudine .

. Pour lui, il n’y a clairement pas « mort d’homme » s’il souhaite prendre son repas en visionnant la télévision.

Les internautes ne sont pas tous de son côté, il a tout de même quelques soutiens puisque Claudine est parfois pointée du doigt.

Cette fois, les adeptes de L’Amour est dans le pré n’ont pas apprécié sa mauvaise volonté.

Au vu des déclarations de Voici, le couple ne serait pas relégué aux oubliettes, car vous pourriez découvrir Éric et Claudine dans les prochains épisodes de L’Amour est dans le pré.

Karine Le Marchand aiderait le couple

Depuis le début de cette aventure, Karine Le Marchand se dévoile comme un pilier et ce n’est pas seulement valable pour cette saison. En effet, l’animatrice est dévouée et elle intervient lorsque les choses ne s’améliorent pas. Elle aurait alors tenté d’accompagner Éric et Claudine pour qu’ils puissent mettre leurs différends de côté et envisager l’avenir à deux. Un communiqué aurait même été partagé, annonçant l’intervention exceptionnelle de la présentatrice pour aider le couple.

Il faudra donc attendre le 26 octobre prochain pour découvrir le fruit du travail de Karine Le Marchand. Arrivera-t-elle à rabibocher tout le monde ? Claudine pourra-t-elle effacer le manque d’attention et offrir une seconde chance à Éric ? Ce dernier devra surtout faire des efforts pour la satisfaire. La suite de cette aventure est programmée pour lundi prochain.