Koh Lanta : un énorme secret de tournage dévoilé ! La Production est mal…

Koh-Lanta fait partie des émissions de téléréalité les plus regardées de France et Denis Brogniart, son présentateur, l’un des animateurs les plus appréciés des français.

Contrairement aux Marseillais ou aux Anges, elle touche un public plus large car elle mêle à la fois jeu stratégique, compétition, sport et bien sûr embrouilles entre candidats.

Aujourd’hui, Koh-Lanta pèse lourd dans la balance médiatique avec ses quelques millions de téléspectateurs (7 millions…).

Et la Production de l’émission a toujours laissé planer un voile de mystère… Est-ce que les caméramans vivent avec les candidats ? Y-a-t-il des caméras de partout sur l’île ? Où dort Denis Brogniart ? Les candidats sont-ils vraiment laissés sans rien ?

Koh-Lanta : un secret de tournage dévoilé au Grand Public ! Que va faire la Production…

Aujourd’hui, c’est un twittos qui dévoile un gros secret de tournage de Koh-Lanta ! Et si la Production tombe dessus, pas certain qu’elle soit ravie… « Sur tous les plans drones lors des épreuves, ce ne sont pas les candidats que l’on voit mais leurs doublures qui ont effectué l’épreuve au préalable. Cela évite que l’on voie des cadreurs au sol, sur ces plans drones. » explique-t-il sur son compte Twitter.

Avec cette révélation, de nombreuses questions peuvent fleurir dans l’esprit des fans ! Est-ce que les candidats peuvent vraiment faire les épreuves sans être dérangés par les cadreurs ? Pire : est-ce que Koh-Lanta est truqué ?

D’anciens candidats, révoltés contre la Production et le Show TV ont fait des révélations étonnantes selon lesquelles la Production mentirait. En effet, à l’instar des Marseillais, les candidats seraient payés pour engager des conflits… alors fake news ou réalité ? On ne le sait pas mais cette dernière révélation concernant les doublures sème le doute !

En tous cas, au vu des personnalités choisies pour aller vivre l’aventure de leur vie sur une île déserte, on comprend que les audiences soient si fortes. Les fans ne peuvent qu’être scotchés devant leurs écrans. Il y a toujours ceux que l’on déteste et ceux que l’on adore. Le vice dans Koh Lanta, c’est que ce ne sont pas toujours ceux qui sont les plus forts sur les épreuves qui gagnent ! D’ailleurs, c’est encore le cas pendant cette saison. En effet, l’emblématique Teheiura a été éliminé du jeu alors qu’il avait un collier d’immunité.

Teheiura (Koh-Lanta) balance : c’est Charlotte qui a causé son élimination !

Ce dernier a accordé un interview post élimination à Denis Brogniart où il explique qu’il a été trahi par Charlotte. Rappelons que les destins de Charlotte et de Teheiura étaient liés pendant cet épisode et qu’ils ont tous les deux quitté l’aventure.

Le duo avait un pacte : Charlotte devait jouer son collier d’immunité pour les sauver tous les deux. Et pourtant, elle ne l’a pas fait. « Elle me dit qu’elle hésite. Du coup, à plusieurs reprises, j’essaie de la raisonner, pour ne prendre aucun risque… Je passe toute l’après-midi et même le lendemain à essayer de raisonner Charlotte » a avoué l’aventurier tahitien.

Pas de chance pour lui ! Les internautes auront peut-être la chance de retrouver Teheiura dans une nouvelle édition de Koh-Lanta…