Koh Lanta : révélation choc sur la finale de l’émission de demain soir !

Koh Lanta 2020 : une saison hors norme pour le plus grand bonheur des fans !

En cette année 2020, le moins que l’on puisse dire est que les fans de l’émission de téléréalité Koh Lanta ont été servi.

En effet, les audiences mises en avant dans un article du Parisien du 9 mai dernier révélaient encore une fois que l’émission était de nouveau un succès alors qu’elle a une vingtaine d’années d’existence : une prouesse excellente dont bien peu d’émissions peuvent se féliciter.

Et pour cause, cette année, c’est encore une année exceptionnelle à laquelle on a pu assister, avec des trahisons dans le jeu qui ont fait parlé d’elles !

On se souvient notamment des manipulations de Régis des derniers épisodes, qui ont d’ailleurs fait dérapé de nombreux internautes qui se sont pris très injustement au candidat de l’émission Koh Lanta.

Le candidat et père n’avait pas hésité à réagir face à ces menaces qui sont arrivées après l’élimination du candidat Sam dans l’émission, le benjamin de l’aventure. Mais d’autres candidats ont également fait les frais des nombreuses menaces pendant la diffusion de l’émission, c’est par exemple le cas de la candidate Inès Loucif qui aurait même déposé une plainte et à juste titre. Mais si cette saison exceptionnelle de Koh Lanta a fonctionné, c’est également dû à la crise sanitaire du coronavirus : en plein confinement, de nombreuses françaises et français se sont rués sur leur poste de télévision, ne pouvant pas sortir de chez eux.

Pour cela, la production de Koh Lanta a alors décidé de revoir complètement la programmation de son émission, en redécoupant les épisodes de l’émission de téléréalité. C’est effectivement une bonne occasion pour faire durer l’émission plus longtemps et tenir en haleine les nombreux téléspectateurs de l’émission qui en redemandent encore et encore ! Mais cette fois-ci, la finale approche bel et bien et devrait se dérouler le 5 juin…

Koh Lanta : les candidats auraient choisi leur tenue pour la finale du 5 juin ?

Souvenez-vous déjà, c’était il y a à peine quelques jours : l’animateur Denis Brogniart révélait en exclusivité les coulisses de Koh Lanta sur son compte Instagram où on pouvait le voir enregistrer les voix-off en direct. Pour ne pas trahir les téléspectateurs, il avait bien veillé à ce que les feuilles soient retournées pour que personne ne puisse identifier les textes, bien que certains internautes se seraient donné beaucoup de mal pour lire les textes !

Mais il y a quelques heures, c’est une nouvelle révélation qui a été faite par une candidate de l’émission. En effet, il y a quelques jours, Inès aurait révelé accidentellement le fait que Charlotte ait un petit ami en partageant un cliché sur Instagram, mais cette fois-ci il s’agit de Charlotte qui a donné une nouvelle information sur la finale de Koh Lanta.

En effet, on a pu la retrouver il y a quelques heures dans sa story Instagram, où elle a annoncé qu’elle revenait d’un rendez-vous très important : est-ce qu’il s’agit bien d’un rendez-vous en lien avec l’émission Koh Lanta où elle participe encore ? Et bien la réponse ne s’est pas faite attendre bien longtemps…

En effet, par la suite, elle a révélé qu’effectivement elle revenait d’un rendez-vous à l’occasion de la finale de Koh-Lanta, avec une excellente nouvelle pour les téléspectateurs et admirateurs de l’émission : la tenue de la finale de la candidate a été validée ! Est-ce également le cas pour les autres candidats ? L’information n’a pas été communiqué à cette date mais cela signifierait donc que les candidats valident avec la production de l’émission de téléréalité les tenues qu’ils doivent donc porter pour la finale de Koh Lanta et qu’ils ne sont pas forcément libres de choisir la tenue qu’ils souhaitent porter.

Bien qu’elle ne donne pour l’instant pas plus de détails concernant sa tenue, nous avons hâte de la découvrir ainsi que les autres candidats lors de cette finale très attendue !