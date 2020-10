Koh-Lanta : Loin de l’aventure, Jessica dévoile tout et fait monter la température sur les réseaux sociaux !

Jessica a eu la chance de participer à l’édition de Koh Lanta sous-titrée L’île des héros, celle qui a été diffusée en 2020 pendant le confinement et qui est sans doute l’une des plus cultes du programme, depuis sa première diffusion il y a près de vingt ans. Denis Brogniart partage ce sentiment, lui qui était conscient lors du tournage d’assister à l’une des trois plus belles éditions (ce sont ses mots). La jeune femme, sportive et fine stratège, faisait partie des héros de l’émission, aux côtés de Claude, Sara, Teheiura et Moussa. Et si seuls trois d’entre eux devaient à l’origine intégrer l’aventure (ils se sont affrontés pour cela), ils auront finalement tous intégré une équipe du fait de l’abandon de certains aventuriers.

Une candidate redoutable appréciée des internautes

Durant le confinement, les internautes se sont pris de passion pour Koh Lanta. A défaut de pouvoir sortir de chez eux, ils voyageaient par l’intermédiaire de l’émission puisque le tournage avait eu lieu sur les îles Fidji. Ce sont des millions de téléspectateurs qui se retrouvaient chaque vendredi soir et qui assistaient à une saison si riche en rebondissements qu’il serait difficile de tous les citer (mais nous ne sommes pas prêts d’oublier l’élimination surprise de Charlotte et Teheiura). Et si bon nombre de candidats ont agacé les internautes puisqu’ils les considéraient comme trop faibles (Inès, Alexandra) ou mauvais stratèges (Régis, Moussa), Jessica peut se vanter d’avoir su se faire une place de choix dans le coeur des téléspectateurs.

Son élimination a d’ailleurs écoeuré bon nombre d’internautes, choqués par des candidats qui disent vouloir rester avec les meilleurs et éliminer en fonction du mérite mais qui, une fois qu’ils se retrouvent devant le bulletin de vote, ne font plus la même chose. Régis a trahit Alexandra durant le fameux conseil de son élimination, ce qui lui a valu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Des menaces prises au sérieux par la police puisque des rondes étaient effectués autour de son habitation pour veiller à sa sécurité.

Redoutable en épreuve, sensuelle sur Instagram

Adapte de musculation, Jessica affichait sur l’île un physique sculpté. C’est sans doute pour cela (sans oublier son mental d’acier) qu’elle s’est rapidement imposée comme la meilleure candidate du programme, aucune autre fille ne semblant pouvoir lui faire concurrence (hormis la sportive professionnelle Naoil, qui a finalement remporté l’émission). Et ce physique, Jessica n’hésite pas à l’afficher sur ses réseaux sociaux. Elle aurait en effet tort de s’en priver puisqu’elle semble très à l’aise face à l’objectif d’un appareil photo et ce n’est pas pour nous déplaire.

Jessica est tout simplement magnifique, notamment lorsqu’elle pose en bikini sur une somptueuse plage qui vient d’autant plus mettre ses courbes en valeur. Et les internautes se régalent, eux qui aiment par milliers ses publications et les commentent. Ce sont des centaines de compliments que la jeune femme reçoit chaque jour, dès qu’elle poste une nouvelle photo.

Mais Jessica publie également de nombreuses vidéos où nous pouvons la voir s’entraîner. Car ce corps de rêve, elle ne l’a pas obtenu en se laissant aller, loin de là. En plus de ce mode de vie sportif, on imagine qu’elle suit un régime spécifique pour avoir un ventre si plat et un corps si gainé. Et le travail paie !

Une nouvelle saison à la hauteur ?

La nouvelle saison de Koh Lanta (Les 4 Terres) avait la lourde tâche de passer après celle de Jessica. On peut dire sans mal que le pari est réussi ! Les internautes ont retrouvé des candidats qu’ils adorent détester (en tête de ligne, Hadja), d’autres qui les étonnent chaque semaine (Alexandra est impressionnante depuis le début) et d’autres à l’indéniable capital sympathie (Bertrand-Kamal, Loïc). Depuis le début, chaque conseil offre son lot de surprises de taille et cette saison est rythmée à la perfection.

On se réjouit, de plus, de ne pas avoir des épisodes scindés en deux comme ce fut le cas pendant le confinement, pour s’assurer à ce que la finale puisse être diffusée en direct.