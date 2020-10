Koh Lanta : l’impressionnante Alexandra réagit aux critiques et pousse un coup de gueule

View this post on Instagram

Merci pour tous vos messages qui me rechauffent le coeur 💛💚!!! Quand je vois cette image je me dis que ma tête et ma voix sont prêts pour la réunification !! 😂 Je ne suis pas une "grande gueule", mais en participant à Koh Lanta j'ai voulu m'exprimer, vivre l'aventure à fond et prendre des risques et des initiatives… et que l'on m'entende sans crier (même quand je crie il y en a qui ne m'entendent pas ! 😅) A toi qui t'es moqué de ma voix, de mon physique, de mon état et encore de ma voix 🐔, je n'ai qu'une chose à dire: heureusement que je n'ai pas participé à The Voice ou Miss France…🙂 J'ai le droit d'être "belle" sur Instagram et "moche" sur Koh Lanta ou inversement… Ne me sous-estimes pas parce que je n'ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange !!!🍫😅 L'habitude d'être jugée au quotidien a décuplé ma niac et je l'exprime aujourd'hui à travers l'aventure. Est-ce parce que je suis une fille que je suis jugée sur des trucs superficiels comme la beauté, le poids, le son de ma voix ou les poils ??? 🤔 On m'a souvent dit que j'avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de muscler mes bras car ce n'est pas "beau" sur une femme… moi mes bras j'en ai eu besoin pour porter mes filles, les épreuves de la vie et aujourd'hui les sacs de riz 🍚😁 Encore là au prochain épisode, je vais me battre encore pour mes valeurs 🦸‍♀️ et avec le SOURIRE ! (merci BK💚💚💚) 🙂 #kohlanta #kohlantatf1 #tf1 #reunification #thevoice #missfrance #alexandrakohlanta #vocals #omgvoices #girl #girlpower #fitness #motivation #smile #happy #love