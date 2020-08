Koh Lanta les 4 terres : une candidate dévoile la déchirante raison derrière sa participation

TF1 sait qu’elle est attendue au tournant avec la prochaine saison de Koh Lanta. En effet, L’île des héros, la précédente édition, a été plébiscitée par les internautes, bien aidée par le confinement qui a boosté les audiences. Les téléspectateurs se sont pris de passion pour le jeu et surtout ses protagonistes.

Impossible d’oublier toute la folie autour de Claude, grand héros, qui n’a cependant pas gagné cette compétition, au grand damn des internautes. C’est Naoil qui a remporté l’aventure, elle qui s’affrontait à Inès pour la cérémonie des votes.

Une aventure réussie avec de bons candidats

Denis Brogniart l’avait senti pendant le tournage, lui qui expliquait qu’il savait que cette saison serait l’une des plus belle depuis la création du jeu. Et les internautes lui ont donné raison. Rarement une saison de Koh Lanta n’aura à ce point passionné les français. Les petits plats ont été mis dans les grands : les candidats choisis par la production ont tous eu leur moment de gloire, et les rebondissements étaient si nombreux et surprenants qu’il serait difficile d’en faire la liste.

Des candidats comme Sam et Claude ont été plébiscités par les internautes, tandis que d’autres ont été incroyablement critiqués, voire menacés. Cela montre à quel point cette saison a été importante pour les téléspectateurs, coincés chez eux, qui vivaient un voyage par procuration. Mais cela reste à double tranchant puisque TF1 sait qu’elle doit faire aussi bien (voire mieux) avec sa future édition.

Une prochaine saison riche en changements

Tournée avant la diffusion de L’île des héros, Koh Lanta les 4 terres bénéficie d’un certain nombre de changements qui risquent fortement de pimenter l’aventure. Il faut savoir qu’il n’y aura pas deux équipes, mais quatre, et celles-ci ne seront pas aléatoirement formées.

Non, les candidats se retrouveront selon leur lieu de résidence, puisque c’est un affrontement par région qui aura lieu sous nos yeux. Le Nord, le Sud, le Grand Est et le Grand Ouest s’affronteront, l’occasion pour les téléspectateurs de voir ressurgir leur chauvinisme et de supporter les candidats de leur région.

Mais ce n’est pas tout. Puisque quatre équipes s’affronteront, il y aura plusieurs perdants aux épreuves. Il ne faudra surtout pas être l’équipe perdante pour l’épreuve de confort puisque les candidats de celle-ci se retrouveront pendant 24 heures (et juste avant l’épreuve d’immunité) sur l’île de l’exil, un lieu hostile où ils devront survivre. Cela donne déjà bien envie de découvrir l’aventure, non ?

La production dévoile le portrait des candidats

Cette nouvelle saison devrait arriver à la rentrée puisque le créneau généralement occupé par Danse avec les stars est désormais libre (l’émission ne peut être tournée convenablement en raison de l’épidémie de la covid-19).

De ce fait, la promotion s’intensifie. Quelques jours après que la production ait révélé ces nouveautés, nous découvrons aujourd’hui le portrait des candidats qui ont participé à l’aventure. Et l’un d’eux a retenu l’attention des internautes. Il s’agit de celui de Hadja.

La jeune femme pourrait être une redoutable candidate tant elle apparaît sportive et déterminée sur les photos. Mais il faudra également se méfier de son mental d’acier, surtout quand on connait les raisons déchirantes autour de sa participation. Elle écrit en effet les mots suivants sur sa page Instagram :

« Un rêve de gamine qui s’est réalisé et quelle belle aventure !!! J’espère que cette saison vous plaira et j’ai hâte de découvrir les épisodes en même temps que vous. Une énorme pensée à mon frère Maye décédé en Janvier 2019 pour qui Koh Lanta était l’émission à ne pas rater chaque année. J’ai fait l’aventure pour lui car c’était aussi son rêve. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage ! »

C’est donc en hommage à son frère que la jeune femme a souhaité participer à l’aventure et on se doute que le souvenir de celui-ci l’aidera à trouver la force nécessaire pour survivre et arriver le plus loin possible, pourquoi pas jusqu’aux poteaux. Il vous faudra patienter encore quelques semaines pour en savoir plus sur la jeune femme et la suivre chaque vendredi, toujours sur TF1.