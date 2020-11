Koh Lanta Les 4 Terres : un candidat aurait reçu des menaces de décapitation

Dans les colonnes du Parisien, nous apprenons que cette affaire n’est pas une rumeur. En effet, le professeur d’histoire géographie de Koh Lanta qui est toujours en course dans la saison Les 4 Terres aurait reçu des menaces de décapitation. Un homme aurait d’ailleurs été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Cette histoire fait donc froid dans le dos et ce n’est pas le seul à avoir reçu de telles menaces puisqu’un maire à Lyon a également été ciblé. Selon Le Point, deux hommes ont été condamnés à un an de prison ferme.

Laurent de Koh Lanta aurait reçu ces menaces

Dans le journal, nous apprenons qu’il allait faire une vidéo pour rendre hommage à Samuel Paty et il a reçu un message d’un homme. Ce dernier est très menaçant, le candidat est insulté et s’il ne répond pas, il lui explique que la décapitation est possible puisqu’il s’agit d’un « truc de prof d’histoire ».

Le message a été supprimé au même titre que le compte à l’origine des menaces, mais l’individu aurait été retrouvé .

. Le candidat de Koh Lanta n’a pas eu le temps apparemment de faire une capture d’écran, mais il a tout de même enquêté.

Avec son nom, l’individu est retrouvé et d’autres menaces auraient été partagées notamment à l’encontre de la fille du candidat.

L’adresse IP a été identifiée selon le journal, la police judiciaire a donc pu remonter la piste des messages et un suspect a été arrêté. Un ingénieur de 30 ans et au chômage serait à l’origine des menaces de décapitation à l’encontre de Laurent de Koh Lanta.

L’individu aurait reconnu les menaces

Avec les réseaux sociaux, les réactions de ce genre sont nombreuses puisque les commentaires sont souvent négatifs sur la toile et les lignes sont parfois dépassées. L’ingénieur aurait donc été placé en garde à vue et selon le journal, il aurait reconnu les faits. Il aurait aussi donné sa version puisque la discussion aurait commencé avec sa stratégie proposée dans Koh Lanta et elle n’aurait pas été à la hauteur de ses attentes. Toutefois, Alexia Laroche Joubert a pu s’exprimer notamment en précisant que les messages ne faisaient pas allusion à sa participation à cette émission.

«Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire» : un ingénieur au chômage de 30 ans a été interpellé mardi aux Clayes-sous-Bois après avoir menacé sur Facebook de décapiter Laurent, candidat de Koh-Lanta https://t.co/RV3Njq1oiK pic.twitter.com/u46dh6xijn — Le Parisien | 78 (@LeParisien_78) November 5, 2020

TF1 aurait donc proposé un soutien psychologique à l’ensemble de la famille puisqu’il n’est jamais anodin de recevoir ce genre de menaces surtout quelques jours après le drame qui a touché Samuel Paty et qui a plongé la nation dans la tristesse et le désarroi.