Koh-Lanta les 4 terres : Claude dévoile l’identité de son candidat préféré !

Claude a participé plusieurs fois à Koh-Lanta et il est devenu incontournable dans l’émission de TF1. Il s’est pourtant fait remarquer lors de la saison passée dans l’île des Héros et son franc-parler a séduit le public.

Le candidat n’a jamais remporté les 100.000 euros dans le jeu et il a perdu face à Naoil et Inès lors de l’épreuve des poteaux dans la saison passée. Pourtant, il a été très bon joueur et ses fans ont été nombreux à le soutenir en ouvrant des cagnottes.

Claude n’a pas voulu prendre les dons des téléspectateurs et il les a toutes fermées. Pour autant, aujourd’hui, il est plus populaire que jamais dans l’univers de Koh-Lanta. D’ailleurs, il espère bien pouvoir refaire un jour une prochaine saison afin de prendre sa revanche.

La nouvelle saison se dévoile

En attendant, Claude suit de près la prochaine saison. TF1 prépare Koh-Lanta les 4 terres et la chaîne vient de dévoiler les profils des 24 prochains naufragés. Dans quelques semaines, elle diffusera le générique du jeu télé et le public a hâte de rencontrer les nouveaux candidats.

TF1 prévoit d’apporter quelques nouveautés comme l’îlot de l’exil. L’équipe qui perdra l’épreuve de confort devra s’y rendre pour y passer une nuit. On peut déjà se douter qu’il n’y aura aucun lit et aucune nourriture. Pourtant, les nouveaux candidats ne semblent pas effrayés et certains se démarquent avant même le début de l’émission.

Claude a un coup de cœur pour un candidat

Claude a scruté tous les profils et il veut s’assurer que les nouveaux aventuriers seront à la hauteur dans Koh-Lanta. D’ailleurs, le héros semble avoir eu un coup de cœur pour un candidat qui se nomme Dorian. D’après son compte Instagram, Dorian se décrit comme un « duathlète » et il fait à la fois du cyclisme et de la course.

Le nouvel aventurier est contrôleur à la SNCF et son profil a retenu toute l’attention de Claude. En effet, dans sa Story Instagram, il a partagé une photo du candidat des 4 Terres et il a même laissé un message bref : « Un bon profil« .

Le Héros a donc trouvé son candidat préféré pour la prochaine saison et Dorian pourrait en mettre plein la vue aux téléspectateurs. Néanmoins, il faudra encore attendre quelques semaines avant de voir jusqu’où Dorian ira dans l’aventure.

En tout cas, Claude semble plutôt content du casting des 4 Terres et il est clair qu’il va regarder la prochaine saison sur TF1. Pour le moment, la chaîne n’a pas annoncé une date de diffusion mais elle devrait arriver d’ici la fin de l’année.

Claude dans les saisons de Koh-Lanta

Claude a marqué de nombreuses saisons de Koh-Lanta et le public a pu le voir évoluer au fil des années. En effet, l’ami de Moussa et de Teheiura a participé à :