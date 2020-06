Koh Lanta : découvrez les détails de la future saison à venir et les conséquences du coronavirus sur l’émission !

Koh Lanta : doit-on s’attendre à une prochaine saison “discount” ? Les fans sont très inquiets sur les réseaux sociaux !

C’est la question que se pose tous les téléspectateurs et fans de l’émission Koh Lanta sur TF1. Car il faut bien le dire, cette émission fait un véritable carton d’audience sur TF1 et on imagine que la production de Koh Lanta a d’ores et déjà prévu une nouvelle saison où on va retrouver Denis Brogniart accompagné d’anciens ou de nouveaux aventuriers.

Car le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis ces nombreuses années où on a pu voir l’émission sur TF1, la production a su faire preuve d’imagination et innover chaque année en proposant de nouvelles règles aux aventuriers de Koh Lanta, comme par exemple le fameux collier que l’on ne voyait pas dans les premières saisons de l’aventure Koh Lanta. Mais à quoi peut-on s’attendre dans les prochaines saisons de Koh Lanta, et surtout : quelles seront les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus sur la future saison de Koh Lanta ?

Et bien c’est la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert qui a tout dévoilé au Huff Post dans une interview exclusive qu’elle a accordé hier, aux portes de la finale. En effet, alors que cette 21ème saison de Koh Lanta a été terminée maintenant, on se demande tous comment l’émission sera impactée… Car il faut savoir que la production de l’émission a déjà été impactée par la crise du COVID19 et a enregistré des pertes de plus de 35 millions d’euros. Doit-on s’attendre à une prochaine saison de Koh Lanta au rabais, ou pire à une rediffusion ?

Dans son interview accordée au Figaro, le chef des contenus Ara Aprikian annonçait qu’il faudra quoi qu’il arrive faire des économies massives pendant une période pour « absorber le choc », sans toutefois préciser la durée de ses économies ni les conséquences plus concrètes de celles-ci sur le jeu de téléréalité Koh Lanta.

Koh Lanta : quand va-t-on retrouver l’émission à la télé pour une nouvelle saison ?

Et bien que les fans se rassurent, car on pourrait penser que la prochaine saison de Koh Lanta pourrait être impactée par le coronavirus, mais en réalité les fans vont apprendre une nouvelle très intéressante qui pourrait grandement les rassurer… En effet, il semblerait bel et bien que la prochaine saison de Koh Lanta a déjà été tournée, et sera même diffusée pour le mois de septembre ! La prochaine saison de Koh Lanta ne devrait donc pas être impactée dans la production de l’émission.

Et c’est tant mieux, car on a beaucoup de mal à imaginer les gestes barrières appliquées lors des épreuves de l’émission de téléréalité. Bien heureusement, TF1 a tout prévu et on devrait donc retrouver dans quelques mois à peine de nouveaux candidats de Koh Lanta qui devraient faire parler d’eux ! Car comme chaque année, des personnalités émergent de l’émission comme cette année la jeune candidate Inès, ou le candidat Claude qui a même été demandé en mariage par la journaliste Estelle Denis.

En revanche, on imagine que les émissions diffusées pourraient quant à elle être impactées, et on imagine que la production ne s’interdit pas, comme cette année, de faire quelques ajustements. En effet, on avait pu voir cette année un épisode raccourci et qui n’avait pas mené à une élimination exceptionnellement. Cette situation va-t-elle se reproduire dans la prochaine saison de Koh Lanta ? La productrice de l’émission Koh Lanta, Alexia Laroche-Joubert, dans son interview au Huff Post, a en tout cas beaucoup de mal à imaginer des programmes de 45 minutes pour Koh Lanta.

Bien que la situation du coronavirus puisse donc impacter l’émission de téléréalité, on imagine que cela ne se fera qu’à la marge, via des techniques de montage qui pourraient permettre à la production d’allonger les épisodes, comme cela a été le cas cette année dès l’apparition de la crise sanitaire.