Koh Lanta : critiqué pour avoir voter contre Alexandra au conseil, l’aventurier en question se justifie !

Depuis le début de l’aventure, Alexandra fait partie des candidates préférées des internautes qui ne manquent pas de la complimenter sur les réseaux sociaux. Si son début d’aventure a été très compliqué pour elle puisqu’elle était malade (et guère soutenue par certaines de ses camarades, comme Hadja et Joaquina, qu’elle a finalement éliminé), elle s’est révélée durant les épreuves. C’est en grande partie grâce à elle que l’équipe du Grand-Est a remporté toutes les épreuves d’immunité. Lors du dernier épisode, elle a une nouvelle fois montré toute sa force en remportant l’épreuve de confort. Visiblement appréciée par les autres participants, elle n’a jamais été en danger lors d’un conseil. Pourtant, son nom a été prononcé par Denis Brogniart, alors que tout se jouait entre Joaquina et Lola. Les internautes n’ont pas caché leur stupeur et voulaient savoir qui avait bien pu voter contre elle.

Loïc accusé, il se défend sur les réseaux sociaux

Le jeune homme est un candidat au grand coeur qui n’a pas hésité à partir au conseil des ambassadeurs en expliquant qu’il se sacrifierait pour son équipe si besoin était. Lors d’un conseil, il avait déjà voté « blanc » en donnant le nom d’un candidat qui n’était pas en danger. C’est pour cette raison que les internautes étaient persuadés qu’il avait voté contre son ancienne camarade des verts. Il s’en est défendu sur les réseaux sociaux : « Juste, pour les personnes qui m’envoient encore des messages sur le fait que j’ai « apparement » voté blanc alors que j’ai voté Lola… Y a peut-être plus important ce soir non ? Voilà, désolé mais je trouve que c’est limite… Mais merci au 99% autres pour vos messages pour Beka. Il peut être tellement fier »

C’est finalement Angélique, candidate proche d’Alexandra sur le camp, qui a fait la grande révélation, en annonçant qu’il s’agissait de « cette petite beauté blonde« . Et Brice n’a pas nié, bien au contraire. Il a totalement assumé son votre contre la maman : « J‘ai voté pour Alexandra parce que Fabrice ne voulait pas sauver Joaquina. Il voulait sauver Lola. C’était impossible pour moi de voter Joaquina donc j’ai voté Alexandra pour voter blanc. Je ne voulais ni voter rouge, ni voter jaune. Je voulais dire que la tribu était blanche. Mon vote n’aurait servi à rien vu que Joaquina a eu 7 votes et Lola, 5. Je savais que mon vote ne valait rien, ne servirait à rien »

Le vote blanc : une décision lâche ?

Forcément, les internautes sont un peu déçus quand un candidat décide de voter blanc en mettant le nom d’une personne qui n’a aucun risque de partir. Les téléspectateurs aiment les confrontations, trahisons, alliances, et veulent voir des aventuriers prendre des décisions fortes. Brice comprend l’argumentation, mais s’en défend malgré tout et espère avoir le même traitement que Loïc, qui n’a pas été inquiété par le passé pour son vote blanc :

« Je peux comprendre que vous trouviez que c’était lâche de voter blanc. Mais dans ce cas là Loïc qui a voté blanc la semaine dernière est lâche aussi… À un moment donné dans l’aventure, soit la tribu devient blanche, soit les rouges essayent de se sauver car nous ne sommes plus beaucoup…. J‘ai fait comme Loïc la semaine dernière qui n’a pas voulu voter contre Hadja car c’était son amie et pas non plus contre Angélique car elle était jaune« .

Brice se sent en danger

L’ancienne équipe jaune commence à prendre une belle avance sur l’équipe rouge, et Brice en est conscient. Bien que la plupart des candidats semblent vouloir voter au mérite et que Brice reste un participant redoutable (il a remporté aux côtés d’Alexandra et Lola l’épreuve de confort), il se sait en danger : « C’est l’enchainement, on perd Marie-France, Hadja, Beka, Joaquina… Je perds tous mes alliés. C’est hyper compliqué mais on ne lâche rien. Dans ma tête, je me dis que c’est chaud et que pour Ava, Fabrice et moi, il va vraiment falloir se donner car on est clairement en danger« .