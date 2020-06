Koh Lanta : choc, la finale serait truquée selon certains candidats qui affirment que la production a tout manigancé !

Koh Lanta : les candidats prennent la parole sur le montage de l’émission !

Alors que la finale est sur le point de se dérouler dans quelques heures à peine, c’est un nouveau coup dur auquel doit faire face la production de Koh Lanta cette année ! La saison a été marquée par de nombreuses difficultés, il faut bien l’avouer. En effet, on a tout d’abord assisté à de nombreuses menaces envers des candidats de l’émission, notamment Régis et Inès qui ont reçu des menaces en leur encontre et envers leur famille. Ces derniers ont dû prendre des dispositions exceptionnelles pour se protéger, et la production du jeu Koh Lanta a même dû communiquer sur le sujet par l’intermédiaire de Denis Brogniart qui a appelé au calme !

Mais ce n’est pas tout, puisque la crise sanitaire du coronavirus qui a fait rage sur notre pays a également poussé la production de Koh Lanta à revoir complètement ses plans pour les derniers numéros de l’émission. En effet, certains épisodes ont été raccourcis et on a même pu voir une émission de Koh Lanta sans qu’il y ait d’élimination à ce stade : une décision qui avait révolté de nombreux téléspectateurs complètement indignés par la situation !

Mais cette fois-ci, c’est encore un coup dur pour la production de Koh Lanta, qui a décidé de prendre la parole sur de nombreuses rumeurs concernant le montage de l’émission et sur le fait que Koh Lanta soit truqué. Mais est-ce vraiment le cas ? On ne peut clairement pas l’affirmer, et cela serait injuste pour les candidats honnêtes de l’émission ! Mais qu’en est-il réellement ? En effet, on a pu lire des mots d’Inès dans le magazine Télé Loisirs qui portent à confusion, où elle affirme que le jeu à l’écran ne reflète absolument pas ce qu’elle a pu vivre sur l’île de Koh Lanta.

Quant à Régis, il s’est plaint et a dit qu’il avait bien avoué à Jessica qu’il allait voter contre elle, alors que la production a décidé de ne pas montrer ces images si elle les a bien tournées. Enfin, Ahmad a avoué qu’il avait bien terminé le fameux parcours du combattant, ce que l’on a pas pu voir sur l’antenne de TF1. Face à toutes ces déclarations, le producteur de Koh Lanta, Julien Magne, a tenu à réagir directement à ces propos.

Koh Lanta : la production du jeu réagit suite aux accusations de montages malveillants !

En effet, le producteur de l’émission Julien Magne a donc réagi dans une interview réalisée avec le magazine Télé Loisirs, où il déclare effectivement qu’il y a un décalage entre l’émission et la réalité.

En revanche, selon ses termes, les candidats ne seraient pas forcément « objectifs », et à juste titre puisqu’ils sont candidats de l’émission. Il a néanmoins affirmé qu’aucune image de Koh Lanta n’était trafiquée et que les dires des candidats n’étaient jamais repris également. On se doute bien qu’avec un montage à faire d’un peu plus d’une heure pour synthétiser 3 jours de plusieurs candidats, la production doit bien faire des choix de montage et ces derniers ne plaisent forcément pas à tous les candidats de Koh Lanta. Mais faut-il y voir une forme de favoritisme ? Selon Julien Magne, ce n’est pas le cas, mais qu’en penseront les téléspectateurs et les candidats principaux concernés ?

Car ce n’est pas la première fois que la production de Koh Lanta est violemment accusée de monter l’émission pour certains candidats ! Effectivement, on se souvient des déclarations chocs de l’ancien candidat Pascal qui s’en prenait même directement à Denis Brogniart dans de récentes déclarations que l’on a pu lire.

En tout cas, les fans de Koh Lanta n’ont jamais été aussi impatients de voir la finale du jeu qui se déroulera maintenant dans quelques heures à peine, puisqu’on devrait retrouver Denis Brogniart à 21 heures sur TF1 en compagnie des candidats !