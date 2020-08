« Il est comme possédé. Il ne nous entend pas, il ne nous regarde pas et hurle à la mort. Limite à s’étouffer. Il est rouge et transpire, comme un somnambule. »

Conséquences de ces épisodes : leur bébé n’arrive plus à dormir paisiblement et eux non plus, car ils sont obligés de rester debout pour le rassurer.

Impuissants face à la situation, Benoît et Jesta ne savent plus quoi faire pour aider leur bébé à retrouver un sommeil reposant. Toute la famille est épuisée et au bord de la crise de nerfs ! Et pour les jeunes parents, c’est très dur de voir leur jeune bébé souffrir comme ça..

Pour le moment, Jesta n’a pas encore abordé le sujet à nouveau, mais si les conseils qu’elle a dû recevoir en privé fonctionnent, elle ne manquera pas de les partager avec ses abonnés.

Que faire contre les terreurs nocturnes ?

D’après les spécialistes, les terreurs nocturnes appartiennent au groupe des parasomnies, terme qui regroupe l’ensemble des comportements étranges ou anormaux durant le sommeil. C’est un phénomène qui apparait beaucoup plus fréquemment chez les enfants, en début de nuit.

Les réactions peuvent être violentes : cri, pleurs, expression de panique, sueurs, rougeur, tachycardie, respiration rapide .. Autant de symptômes qui peuvent effrayer de jeunes parents ! De plus, les origines de ces terreurs sont très difficiles à comprendre, ce qui rend le phénomène encore plus mystérieux.

Les conseils donnés par les spécialises est de ne surtout pas réveiller l’enfant lors des crises. Il faut rester à ses côtés, et tenter de le rassurer et de le rendormir. Coucher son enfant plus tôt, ou lui faire faire de plus longues siestes peuvent aussi aider les petits bouts à retrouver un sommeil paisible.

En tout cas, on comprend que Jesta puisse se sentir désemparée face au comportement de son fils ! Espérons qu’elle trouve des conseils efficaces.

Jesta, une jeune maman épanouit

Bien que cet épisode soit très douloureux pour la petite famille vit en ce moment, en dehors de ça, Jesta est une jeune maman complètement heureuse.

En effet, elle fait plusieurs apparitions sur les réseaux sociaux dernièrement où elle s’est montrée plus épanouie que jamais ! Il y a quelques jours, elle faisait des confidences sur sa récente perte de poids qui l’avait beaucoup aidé à se sentir mieux dans sa tête et dans son corps.

Comme on vous l’avait expliqué, la jeune femme avait finalement réussi à se débarrasser de ses kilos de grossesse grâce à un programme sportif intensif. Il y a 2 jours, elle a partagé une nouvelle photo avant /après de son corps post-confinement. Et c’est vrai que le résultat est impressionnant.

D’ailleurs, elle confie aussi que ces résultats sont aussi dûs à une meilleure alimentation ! En effet, pour parvenir à ses fins et éliminer ses 28 kilos de grossesses, la jeune femme a décidé de faire un ré-équilibrage alimentaire.

Et pour aider toutes les femmes qui veulent perdent du poids, elle vient de se lancer dans un nouveau projet. Jesta Hillmann vient de créer un second compte Instagram : Jestatouille où elle partage chaque jour, des recettes équilibrées et gourmandes à réaliser chez soi.