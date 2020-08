Jessica Thivenin de retour définitivement à la télé-réalité ? Elle répond !

Les internautes ont été mal habitués avec Manon Marsault et Carla Moreau ! Les deux candidates des Marseillais ont participé aux tournages alors qu’elles étaient enceintes et, tout juste mamans, elles ont poursuivi l’aventure télévisuelle sans prendre de pause (Carla s’est envolée pour Les Marseillais aux Caraïbes peu de temps après son accouchement).

Mais Jessica Thivenin n’a pas suivi leurs pas et s’est au contraire éloignée des plateaux de tournage pendant plusieurs mois. La candidate emblématique a beaucoup manqué au programme des Marseillais, mais elle sera enfin de retour, dès le 31 août prochain, pour le cinquième cross qui voit s’affronter sa famille à celle du Reste du monde.

Jessica Thivenin : une grossesse difficile !

Enceinte, Jessica Thivenin est restée à Dubaï, ville dans laquelle elle a tenu au courant ses fans des avancées concernant sa grossesse. Et les nouvelles n’étaient pas bonnes puisqu’elle a dû rester alitée pendant plusieurs semaines (jusqu’à l’accouchement) pour ne pas mettre en danger la vie de son enfant.

Apeurée, tendue et stressée par cette situation, elle se confiait quotidiennement, racontant sans détour les évolutions concernant sa grossesse, jusqu’à ce que le petit Maylone finisse par naître. Mais les complications ne se sont pas arrêtées là, le bébé souffrant de divers problèmes qui ont poussé les médecins à l’opérer directement après l’accouchement.

Une situation particulièrement dure à vivre pour les jeunes parents, eux qui ont dû attendre plusieurs jours avant de regagner avec leur enfant leur maison. Costaud, le petit Maylone est passé par divers problèmes de santé mais apparaît aujourd’hui plus en forme que jamais.

Jessica ne voulait pas s’éloigner de son fils !

La santé fragile de Maylone explique sans mal pourquoi il était impossible pour Jessica de partir faire Les Marseillais aux Caraïbes. Consciente qu’il est difficile de se passer de la star du programme, la production a proposé en début d’émission une escale à Dubaï, afin que les candidats voient le couple et rencontrent Maylone. Les premiers épisodes étaient donc tournés autour de la vie du couple à Dubaï, avant que les autres participants ne s’envolent vers les caraïbes.

Jessica a accepté d’apparaître dans quelques épisodes car la production s’est déplacée chez elle et qu’elle pouvait donc participer au programme tout en étant avec son enfant. Mais elle ne souhaitait pas lui faire prendre l’avion pour partir à l’étranger en raison de sa santé.

Un retour dans Les Marseillais vs Le reste du monde

Mais les fans ont été ravis d’apprendre que la jeune maman était enfin de retour dans la cinquième édition du cross. Et cette fois-ci, la femme de Thibault Garcia ne fera pas qu’une brève apparition. Elle sera présente dès le premier épisode (Thibault arrivera un peu plus tard) et n’aurait pas été éliminée une seule fois par ses acolytes marseillais.

Maylone se trouvait en France avec ses grand-parents pendant que ses parents tournaient l’émission et si Jessica a expliqué qu’il lui était dur d’être séparée de son fils, elle a également expliqué à quel point elle était contente de retrouver ses amis et de participer à un programme qu’elle affectionne, elle qui avait raté la précédente édition.

On en déduit donc qu’elle se sent encore parfaitement à son aise dans la télé-réalité et qu’un retour définitif semble envisageable ? Inutile de faire des hypothèses, elle a répondu à la question !

Jessica Thivenin assure qu’elle est définitivement de retour !

A la question que tout le monde se pose, Jessica répond très simplement avec les mots suivants :

« Je suis revenue pour de bon. A moins qu’un de ces jours j’ai un problème avec mon enfant. Là, je reprendrais mes distances le temps que tout se passe bien. En fait, je continue tant que j’en ai envie surtout. A un moment donné, ce n’était plus le cas et je n’ai pas participé. Je suis d’ailleurs partie de la Thaïlande parce que je n’en avais plus envie »

Ses fans seront donc heureux d’apprendre qu’elle ne compte pas à nouveau déserter les écrans de télévision. On la retrouvera dès le 31 août 2020, en attendant une prochaine aventure dans Les Marseillais.