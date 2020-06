Inès (Koh-Lanta) : zoom sur son shooting ! Coup de chaud avec la bombe de Koh Lanta !

Avant d'être finaliste de Koh-Lanta, Inès Loucif avait bien évidemment une vie. Infirmière, elle était également mannequin pour une marque de dessous... et elle a fait de magnifiques shootings. On vous partage ses plus belles photos tout de suite !

Inès Loucif fait partie des finalistes de Koh-Lanta 2020 : l’île des héros. Elle s’est qualifiée à la deuxième position lors de la course d’orientation en trouvant le poignard avec un coup de chance !

Les internautes n’étaient pas vraiment contents de sa réussite mais force est de constater qu’elle est en finale sur les poteaux. C’est donc aux côtés de Naoil et de Claude qu’elle se battra pour remporter la victoire. Certaines rumeurs la positionnent même comme la gagnante de l’épreuve des poteaux. Avec son gabarit plume et sa détermination, il est fort probable que la jolie brune tienne très longtemps en équilibre.

Inès (Koh-Lanta) : ses photos Instagram font rougir les internautes

Si la jeune infirmière n’est pas très appréciée sur Twitter, elle a davantage de fans sur Instagram où elle est suivie par pas moins de 225 000 abonnés. Sa communauté est derrière elle et elle reçoit des milliers de likes à chaque publication de photos. Elle est également très active en story où elle partage ses ressentis, ses coups de gueule ou ses coups de cœur.

Vous ne le saviez peut-être pas mais Inès Loucif était mannequin pour une marque de dessous féminins. Elle a donc fait de nombreux shootings où elle était vêtue légèrement. Aujourd’hui, elle ne cache absolument pas son passé et elle a même publié des photos d’un shooting spécial. La jeune femme avait expliqué qu’elle n’était pas à l’aise avec son corps et que le fait de poser sans habit l’avait aidée à s’assumer.

Barbanews vous fait son top 5 de ses plus beaux clichés qui donnent chaud !

Inès Loucif : photo floue sur son lit, sans aucun vêtement

Cette première photo est certes un peu floue mais terriblement équivoque. On y voit la jeune femme allongée sur un lit, dans son plus simple appareil. Sans grande surprise, la majeure partie des commentaires associés à la publication sont rédigés par ses admirateurs masculins. Ils lui disent qu’elle est sublime mais ils en profitent pour faire des petites blagues salaces. « Tourne toi » lui demande donc un des internautes. « Tu peux venir m’examiner je suis malade » lui dit un autre, sachant qu’Inès est infirmière.

Inès Loucif : un sourire colgate, toujours sans rien porter !

Ce deuxième cliché est absolument craquant et doit faire partie de la même série que la photo précédente. On y voit la belle brune, toujours sans vêtement, en train de sourire devant le photographe. Rien de vulgaire, tout est suggéré mais on a une vue plongeante sur le décolleté de la jeune femme. Là encore, elle reçoit des commentaires d’internautes admiratifs.

Inès Loucif : quand son regard provoque l’objectif…

Cette photo est nettement plus osée et plus provocante ! Inès est assise sur un tabouret, en sous-vêtements en dentelle cette fois-ci. Bien que rien ne soit réellement montrer, tout est ambigu : sa posture, son corps presque sans habit, son regard charmeur, son doigt sur la bouche… Inès est complètement canon et rend les internautes complètement fous ! Et ils ne se privent pas de lui dire…

« T’es belle à tomber dingue !.. » la complimente un premier abonné. Un deuxième, semble totalement charmé par la jeune femme. « Vraiment tres Glamour cette photos de toi C classe ton regard me donne envie d’en savoir plus…j’aime » écrit-il ainsi.

Inès Loucif : glamour sans être vulgaire, on adore

Nous ne savons pas de votre côté mais toute l’équipe de Barbanews adore ce cliché ! De face, Inès est terriblement sensuelle avec les bretelles tombant sur ses épaules. On peut remarquer qu’elle fait du sport et qu’elle prend soin d’elle au vu des abdos qu’elle a ! Plus provocante, elle fixe la caméra avec un regard soutenu. Selon les commentaires des internautes, certains auraient préféré qu’elle ne porte rien…

Inès Loucif : elle suggère sans montrer et rend ses abonnés fous

Sur cette dernière photo, Inès porte un pull de façon très glamour… En effet, on voit le bas de sa poitrine ! On peut également admirer son ventre plat et si l’on regarde de plus près, on remarque que la jolie brune a eu un piercing au nombril.

Ses abonnés sont encore une fois sous le charme. « On dirait Selena Gomez en mieux » lui fait remarquer l’un de ses fans. On lui dit également que sa photo est canon, qu’elle est une « bombe » et un « avion de chasse ».

Hormis ce shooting particulier, la candidate de Koh-Lanta s’affiche souvent en maillot de bain sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses fans. C’est d’ailleurs son maillot qui a fait tant parler d’elle au début de l’émission. Inès s’est exprimée par la suite sur ce sujet en disant qu’elle n’avait pas honte et qu’il n’y avait rien de choquant. Il faut dire qu’à Koh-Lanta, les téléspectateurs n’ont pas l’habitude de voir tomber les maillots de bain !