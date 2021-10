Danse avec les stars 2021 : Petit résumé du 7e prime de l’émission avec l’élimination de Lucie Lucas… On parle des « petites fesses » de Michou pendant que Fauve et Tayc se font un bisou !

Vendredi 29 octobre 2021, TF1 présentait son émission Danse avec les stars, un programme très attendu par les téléspectateurs. Cette fois, le public aussi a été jury, aux côtés des 4 que l’on connaît déjà…

7e prime pour l’émission Danse avec les Stars

C’est toujours avec Camille Combal à la barre et Karine Ferri dans l’After, que l’émission Danse avec les stars a eu lieu vendredi 29 octobre 2021. Pour ce 7ème prime, il y a eu une nouvelle épreuve pour les candidats, avec le Face-à-Face.

Une surprise attendait aussi tout le monde, car en dehors du jury habituel, Chris Marques, Denitsa Ikonomova , François Alu et Jean-Paul Gaultier, il y avait aussi le public. C’est au public qu’il est revenu, d’éliminer le couple le moins convainquant.

Déroulement de l’émission

Lucie Lucas et Anthony Colette ont réalisé une danse contemporaine pour ce prime sur le titre Hometown Glory d’Adele. La danseuse professionnelle Inès Vandamme a été invitée à les rejoindre, mais il semblerait qu’au final, cela ait été à leur désavantage. En effet, les jury ont trouvé en général que les performances des 2 danseurs professionnels, ont fait ressortir les « faiblesses » de Lucie.

Sur le titre Promesse de Bigflo et Oli, Michou a dansé un Tango avec sa partenaire. Une prestation qui a reçu des encouragements de la part du jury. Si Denitsa a remarqué les ‘’petites fesses » du Youtubeur, cela ne l’a pas empêché de souligner qu’il manquait un peu de dynamisme. Le couple de danseurs formé par Aurélie Pons et Adrien Caby, ont fait du Quickstep sur un morceau de Vanessa Paradis, La Seine. Si le jury a beaucoup aimé la prestation, François Alu a trouvé qu’il manquait un peu de folie de la part de la jeune femme.

Gérémy Crédeville et Candice Pascal ont dansé sur Quand je marche de Ben Mazué, et c’était une danse contemporaine. Le couple qui progresse depuis le début, a séduit le jury, avec un conseil de la part de François Alu. Pour le danseur étoile, Gérémy doit plus travailler ses gestes, il voudrait « plus d’élasticité« .

Au tour de Tayc et Fauve Hautot, ils ont dansé un Jive sur le titre Blinding Lights de The Weeknd. Une chorégraphie où les partenaires sont très proches, au point où il y a eu un bisou furtif à un moment donné. Jean-Paul Gaultier a parfaitement adoré leur prestation : « Vous avez enflammé le dancefloor« . Pour Dita Von Teese et Christophe Licata, ce fût un Quickstep sur le titre Lollipop de Mika. Pour une fois, Denitsa Ikonomova a trouvé qu’il y avait un peu d’imprécision pour Dita, au niveau des pieds. « Petits problèmes de fluidité » et « manque de smooth » pour Chris Marques.

Au tour de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, il était question d’une Rumba sur la chanson No Me Dejes de Paloma Pradal. Avec sa prestation, le jeune homme a voulu rendre hommage à sa maman, qui était dans le public. Un moment très émouvant et pour Chris Marques, une prestation très touchante. Toutefois, ce dernier n’a pas reconnu leur danse comme étant de la rumba. Au contraire, Jean-Paul a trouvé leur danse « formidable« .

A l’épreuve du Face-à-face, il y avait Lucie Lucas et Aurélie Pons, ainsi que Dita Von Teese et Christophe Licata. Les 2 couples se sont affrontés sur un Cha Cha, dansé sur le titre One Last Time d’Ariana Grande. Le public a choisi de sauver Aurélie Pons et Adrien Caby, tandis que le jury a opté pour Dita Von Teese et Christophe Licata. Au terme de ce 7e prime, c’est donc Lucie Lucas et Anthony Colette qui ont été éliminés.