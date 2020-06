Claude (Koh Lanta) SPOIL : il publie une photo inédite de la finale de ce soir, va-t-il gagner Koh Lanta ?

Claude (Koh Lanta) : il est enfin en finale de Koh Lanta !

S’il y a bien un candidat qui fait l’unanimité auprès des spectateurs, c’est bien Claude de Koh Lanta. Adulé par tout le public, il faut dire que le candidat a tout de l’aventurier parfait. Il est très bon aux épreuves physiques, sait tacler ses adversaires quand il le faut, tout en gardant son honneur de guerrier.

On se souvient notamment de cet épisode où il avait dû donner des sacs de poids aux autres aventuriers de Koh Lanta et où il avait dû choisir de donner 21 kilos. Claude de Koh Lanta avait alors choisi de donner tous ses sacs une seule et même candidate : une décision qui avait amené la production et Denis Brogniart à changer les règles du jeu car celle-ci n’aurait pas du tout pu gagner l’épreuve de confort à l’époque.

Véritable chouchou des internautes, Claude de Koh Lanta a tout pour plaire. Mais est-ce que cela sera vraiment suffisant pour gagner la grande finale de ce soir ? Car comme on le sait, pour gagner Koh Lanta, le physique ne suffit pas ! Et certains candidats l’ont appris à leurs dépends, en arrivant aux portes de la finale mais sans gagner ! Tout l’enjeu de Koh Lanta réside dans le fait d’être apprécié par ses adversaires tout en gagnant des épreuves, et le moins que l’on puisse dire c’est que Claude est très fort à ce jeu là. Mais tout est encore possible ce soir et on ne sait pas encore qui sera le grand finaliste…

Ceci étant dit, Claude a révélé une image exclusive de la finale de Koh Lanta sur les réseaux sociaux qui pourrait en dire long sur la fin de l’aventure du jeu… En a-t-il trop montré ? Comment interpréter ce cliché ?

Claude (Koh Lanta) : il publie un cliché où il se trouve sur les poteaux de la finale, déterminé à gagner contre tous !

C’est sur son compte du réseau social Instagram que l’on a pu voir un cliché très intriguant. En effet, sur ce dernier, on peut voir le candidat Claude de Koh Lanta sur les poteaux de Koh Lanta. Sur la photo qu’il a publié il y a quelques heures et qui a d’ores et déjà récolté plus de 138 000 likes à l’heure où nous écrivons ces lignes, on peut retrouver le candidat de Koh Lanta sur les poteaux, bien déterminé à gagner !

Nul ne sait s’il s’agit d’un cliché du début ou de la fin de l’épreuve, mais avec les bras croisés et le regard bien sûr, on se doute qu’il est bien prêt à aller jusqu’au bout pour gagner le jeu Koh Lanta ! Pour couronner le tout, la photo a été likée par d’anciens candidats de l’aventure dont Alban qui avait récemment fait parlé de lui pour une greffe de cheveux qui semblait ratée au premier abord.

On ne sait pas encore à cette heure-ci si Claude sera bel et bien le grand gagnant de Koh Lanta, mais on peut être sûr que si c’était le cas il ferait l’unanimité auprès des téléspectateurs. Car en effet, les autres candidats auquel il fera face sont redoutables mais pas toujours appréciés par les téléspectateurs de l’émission, comme par exemple Inès Loucif qui aurait reçu de nombreuses menaces durant l’émission, comme elle l’a très récemment révélé dans une interview.

Il ne semble pas que cela soit le cas pour Claude de Koh Lanta, à moins que celui-ci n’ait pas communiqué sur le sujet. Sera-t-il le grand gagnant de Koh Lanta ? Nous aurons la réponse ce soir, mais en attendant les fans de l’émission vont devoir prendre leur mal en patience en regardant les meilleurs moments de cette saison exceptionnelle, perturbée par la crise sanitaire du coronavirus et de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux !