Benji Samat invite Marine et Océane El Himer chez lui, Maeva refuse d’y aller !

Parmi toutes les rumeurs tournant autour de la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde, il y en a une qui a pris plus d’ampleur que les autres : Benjamin Samat serait en couple avec Marine El Himer, la soeur jumelle d’Océane, candidate avec qui le jeune homme a eu une brève histoire sur le tournage des Marseillais aux Caraïbes.

Les internautes n’ont pas caché leur surprise et Gauthier El Himer, le frère des jumelles, s’est même exprimé sur Snapchat, disant qu’il ne savait pas si cette histoire était vraie mais qu’il comptait bien avoir une discussion avec Marine s’il apprenait que les rumeurs étaient fondées. Aujourd’hui, les réseaux sociaux ont été pris d’assauts par les fans, choqués de voir les deux soeurs se trouver chez Benjamin !

Après Océane, Benjamin sort avec Marine ?

Petit rappel des faits pour ceux qui ne sont pas au courant de toutes les histoires. Durant la dernière saison des Marseillais aux Caraïbes, Benjamin Samat s’est rapproché d’Océane El Himer, jeune candidate qui a eu un coup de coeur pour lui. Le jeu de séduction dure quelques jours et les deux participants finissent par échanger un baiser… que Benjamin regrette finalement.

Et pour cause, cela fait plus d’un an qu’il est en couple avec Alix. Et Lorsque celle-ci débarque dans l’aventure, c’est effondrée qu’elle apprend l’infidélité de son compagnon. Cela marque la fin d’un couple adoré des téléspectateurs, qui n’hésitent pas à s’en prendre à Océane. La jeune femme sort de l’émission avec une image bien terne, et on imagine qu’elle comptait bien arranger cela en participant aux Marseillais vs Le reste du monde.

Mais en arrivant dans la villa, elle a dû avoir l’étrange surprise de constater que son ex sort désormais avec sa soeur jumelle. L’information est évidemment à prendre avec des pincettes, d’autant plus que les deux soeurs sont toujours aussi proches, mais elle a tant tourné sur les réseaux sociaux que sa véracité ne serait pas surprenante.

Benji invite Océane et Marine pour un barbecue

Sur Twitter, les internautes ont très rapidement remarqué que Marine et Océane se trouvaient chez Benjamin Samat pour un barbecue (le tournage des Marseillais vs Le reste du monde bien de se conclure). Et on peut dire qu’ils n’ont pas été tendres avec le jeune homme, eux qui considèrent cette histoire comme malsaine. Cela a poussé Benjamin à réagir pour répondre à ses haters :

« Si vous pensez que ma vie vous appartient, vous vous trompez. C’est ma vie, c’est ma maison. Et je fais venir qui je veux dans ma vie, et dans ma maison aussi. Voilà, gros bisous« .

Un message clair et net qui montre que Benjamin assume totalement d’avoir fait venir les jumelles chez lui. En revanche, il ne pourra pas compter sur la présence de Maeva Ghennam. Celle-ci s’est justifiée sur Snapchat.

Maeva absente : elle ne veut pas blesser Alix

On le sait, Maeva et Alix sont très proches. Durant le rapprochement entre Benji et Océane, Maeva a d’ailleurs été l’une des seules à critiquer Benjamin, et s’énerver en le voyant agir ainsi. Alix a pu compter sur son soutien dès son arrivée dans l’aventure et les internautes ont loué cette belle amitié.

Pas question pour l’ex de Greg de participer à un barbecue avec les deux jumelles, comme elle l’a expliqué sur Snapchat :

« Je ne vais pas au barbecue. Ça m’aurait fait plaisir d’y aller, il y a tous mes amis, j’aurais trop aimé les voir. Maintenant, c’est gênant. Ma position est très gênante. Alix c’est quand même ma meilleure amie. Je peux pas vous dire ce qu’il s’est passé pendant le tournage entre Marine, Océane et moi, vous verrez. C’est quand même sa maison, c’est des personnes que je ne porte pas dans mon coeur et du coup voilà je préfère ne pas y aller. Si ça avait été dans un autre endroit, j’y serais allée, mais là c’est son ancienne maison donc« .

En effet, Alix vivait dans cette maison avec Benjamin, ce qui explique pourquoi Maeva ne se sent pas du tout à l’aise à l’idée de s’y retrouver avec la jeune femme à l’origine de sa séparation (Océane) et la nouvelle copine (présumée) de Benji (Marine.