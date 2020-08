Benjamin Samat officiellement célibataire, il prend une grande décision !

La vie amoureuse de Benjamin Samat passionne les internautes, surtout à partir du moment où il s’est mis en couple avec la belle Alix. Auparavant, il avait notamment participé aux Princes de l’Amour et semblait soucieux de trouver une femme avec qui il pourrait partager sa vie. Et le couple qu’il formait avec Alix a en tout cas très rapidement plus aux internautes. La jeune femme bénéficie d’un beau capital sympathie et les deux amoureux s’affichaient heureux ensemble, malgré les disputes que nous avons pu voir pendant les émissions.

Benjamin et Alix vivaient ensemble à Marseille

Tout a changé lors de la saison des Marseillais aux Caraïbes. C’est seul que le jeune homme intègre l’aventure puisque sa compagne est restée en France. Il retrouve donc ses habituels compagnons de voyage comme Paga, Julien, ou encore Maeva et Greg, mais également de nouvelles candidates, comme Victoria, Éloïse et Océane.

Il connaissait déjà cette dernière puisqu’elle avait participé aux Princes de l’Amour dans le but de le rencontrer, et de le séduire. En vain. Et si en début d’aventure la jeune femme se rapproche de Paga (ils échangent un baiser), elle semble avoir toujours un vrai coup de coeur pour Benjamin. Mais contrairement au moment de leur première rencontre, Benji n’est plus célibataire. Cela fait un an qu’il est avec Alix et sa copine a emménagé dans la maison qu’il possède à Marseille.

Mais en pleine aventure, le jeune homme va trop loin, entame un jeu de séduction avec Océane et l’embrasse. Alix finit par arriver dans l’aventure, l’apprend, et cela marque la fin de leur couple (et un record d’audience pour W9).

Benji se met en couple avec la soeur jumelle d’Océane

Bien qu’il soit célibataire désormais, Benjamin Samat ne se met pas pour autant en couple avec Océane El Himer, qui souffre de cette situation, elle qui semblait avoir de réels sentiments pour le garçon. Le tournage se conclut, l’épidémie de la covid-19 passe par là, et c’est finalement en juin que débute le tournage des Marseillais vs Le reste du monde.

Dans cette émission, Benjamin Samat retrouve Marine El Himer, candidate qu’il connaissait également puisque c’est avec sa soeur qu’elle avait participé aux Princes de l’amour, émission dans laquelle il l’avait éliminé. Mais le marseillais a visiblement changé d’avis en plein été car une relation amoureuse débute entre eux. Les internautes apprennent la nouvelle avec choc, eux qui trouvent cela étrange que la soeur jumelle d’Océane sorte avec celui qui a tant fait souffrir sa soeur (surtout compte tenu du discours qu’elle tenait sur lui quelques semaines auparavant).

Celle-ci ne semble en aucun gênée lorsqu’elle rejoint le tournage. Elle apparaît complice avec sa soeur et se rapproche de Paga. Ils sont aujourd’hui toujours ensemble et prévoient même (d’après certaines rumeurs) de vivre ensemble très prochainement.

Benjamin et Marine se séparent, le jeune homme quitte sa maison

Après le tournage, Marine et Benjamin apparaissaient toujours ensemble, la jeune femme se filmant dans la maison de son compagnon (les fans d’Alix savent qu’elle se filmait au même endroit lorsqu’elle était avec Benji). Mais cette relation n’aura duré qu’un temps. Sur les réseaux sociaux, ils ont officialisé leur séparation, quelques jours seulement après la fin du tournage. Se sont-ils mis en couple juste pour le buzz et s’assurer un gros coup de publicité ? Possible, les internautes se posent en tout cas la question. Il faudra attendre la diffusion des épisodes pour voir dans quelles circonstances ils se sont rapprochés.

En attendant, Benjamin se retrouve seul et a pris la grande décision de déménager. Courant septembre, il va en effet quitter cette maison qui renferme sans doute beaucoup de souvenirs avec son ex Alix. S’il ne nous dit pas où il compte habiter par la suite, il semble heureux de déménager et de prendre un nouveau départ. Il aura en tout cas réuni tous ses amis une dernière fois dans sa grande maison à l’occasion du barbecue qu’il a organisé pour fêter la fin de tournage, il y a quelques jours.