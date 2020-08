10 Couples Parfaits : Kellyn balance tous les mensonges du programme… et s’excuse !

On ne sait jamais comment démêler le vrai du faux dans un programme de télé-réalité. Entre les disputes et les comportements faits pour rester, se faire remarquer, créer le buzz et la sincérité… il n’y a qu’un pas. Selon Kellyn, qui a participé à l’émission 10 Couples Parfaits qui a débuté le lundi 17 août sur TFX, la production a menti aux téléspectateurs.

Trois jours après le lancement du programme, la belle blonde vient de faire des révélations fracassantes, preuves à l’appui. Dans une story publiée sur son compte Instagram, Kellyn montre les coulisses de la télé-réalité, les mensonges de la « prod » en pointant notamment un début d’émission complètement falsifié.

« Ils m’ont tellement monté la tête que j’ai accepté »

« J’ai attendu pendant des mois avant de faire cette vidéo » confie-t-elle selon une information rapportée par Télé-Loisirs. « Maintenant que la diffusion de 10 Couples Parfaits a démarré je vais pouvoir vous dire toute la vérité et vous expliquer pourquoi mon arrivée (dans la villa, NDLR) est aussi étrange et incompréhensible. J’ai menti et je m’en excuse. Je vais tout vous dire« .

Selon l’intrigue du programme, Kellyn débarque dans la villa à peine séparée d’Anthony Alcaraz, l’un des autres candidats de l’émission. C’est le premier mensonge révélé par la candidate : ils étaient encore ensemble au début du tournage. Elle affirme avoir été « persuadée » par la production de dire qu’ils étaient séparés, d’autant plus qu’Anthony était d’accord.

Insidieusement, la production l’aurait de plus en plus manipulée. « La productrice de 10 Couples voulait absolument Anthony dans l’émission, car elle voulait faire un nouveau programme avec des personnes qui avaient déjà fait de la télé-réalité. Anthony leur a dit qu’il était en couple avec moi et que s’il participait à l’aventure, c’était avec moi, en couple. La productrice a accepté« .

Si Kellyn affirme qu’elle ne voulait pas faire cette émission mais qu’elle s’est laissée convaincre par son compagnon de l’époque, elle explique que les aléas de la vie les avaient éloignés : « Pendant un mois et demi, on ne s’est pas vus. On s’est rejoint sur le tournage. Lui venant de Miami, moi de Monaco. Pendant ce mois et demi, il s’est passé beaucoup de choses à Miami, on se chamaillait beaucoup, c’était un peu les montagnes russes. Et la production du coup en a profité pour nous « persuader » de nous séparer et de venir dans l’aventure séparés pour voir comment ça se passerait. On ne voulait pas« .

C’est pourquoi elle se justifie en expliquant : « Ils m’ont tellement monté la tête que j’ai accepté. J’étais déjà énervée avant d’entrer dans la villa d’ou mon comportement en arrivant dans le jeu« .

« J’ai menti et je m’en excuse… Je vais tout vous dire »

La story de Kellyn sonne donc l’heure des règlements de compte avec le programme. Captures d’écran et audios d’Anthony Alcaraz à l’appui, la jeune femme démontre à ses abonnés qu’elle était bien en couple avec le jeune homme la veille du tournage. « Quand on est arrivés sur le lieu du tournage, on s’est retrouvé dans deux hôtels différents. (…) Lui me rassurait au téléphone… » prouve-t-elle, avant de faire comprendre à ses abonnés que l’embrasser à l’antenne le premier soir était normal, puisqu’ils étaient en couple à l’extérieur.

« Une fois ma colère à cause de son rendez-vous avec Anissa passée, je ne l’avais pas vu depuis un mois et demi donc forcément on s’est rabiboché » poursuit-elle. Alors que l’arrivée d’Adrien Laurent a provoqué un esclandre, elle n’était pas une surprise pour Anthony et elle, qui le savaient avant même le début du tournage : « Je l’avais eu au téléphone quelques jours avant le début du tournage et je lui avais demandé de ne pas me créer d’histoires dans le jeu. Je l’avais prévenu que je ne lui dirais pas bonjour à son arrivée par respect par Anthony« , conclut-elle. Reste à savoir si ces révélations ne vont pas la blacklister des programmes de télé-réalité…