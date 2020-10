Roland-Garros : des Français très décevants, une édition catastrophique pour certains joueurs

L’édition 2020 sera sans doute la plus catastrophique pour la France puisque les joueurs ont été largement éliminés au cours des premiers jours. Plusieurs points faibles sont d’ailleurs connus pour Roland Garros avec notamment le manque de spectateurs, les conditions météorologiques ainsi que l’absence de certains joueurs. RG ne ressemble à aucune édition, mais les Français ne sont toujours pas au rendez-vous.

Comment Hugo Gaston @HugoGaston7 peut être classé au delà de la 230eme place mondiale? Son jeu est épatant, son physique inaltérable et son mental de fer. @rolandgarros — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) October 4, 2020

Hugo Gaston, le seul rescapé chez les Français

Il est sans doute le seul qui a pu apporter un peu de bonheur à tous les fans de RG, mais il a échoué en 5 sets face à Thiem, qui avait certes le physique et bien sûr l’expérience pour s’imposer même s’il a été malmené par les amortis. Il a également pu créer la surprise en supprimant Wawrinka du tableau masculin.

Du côté des femmes, Garcia a également été éliminée au même titre qu’Alizée Cornet .

. Tsonga était absent, Gasquet a rapidement perdu au même titre que Monfils et Simon.

Certes, l’épisode du coronavirus a bouleversé les entraînements puisque Monfils avait un début de saison prometteur, mais l’épidémie a été problématique.

Pouille était forfait, Paire a tenté de s’imposer sans miracle et Herbert a pu se démarquer face à un Zverev également éliminé.

🗣️🇫🇷 " Je n'ai pas beaucoup de regrets et je suis fier de ce que j'ai fait" Après avoir frôlé l'exploit, l'impressionnant Hugo Gaston revient sur son incroyable performance face à Dominic Thiem dans #Stade2. pic.twitter.com/oQv5QDXf9r — France tv sport (@francetvsport) October 4, 2020

Pour certains fans de Roland Garros, le principal problème s’articule surtout autour du mental qui est totalement absent. Il suffit d’un adversaire un peu plus expérimenté ou solide pour que les envies de gagner s’envolent. Pour les hommes, les matchs en 5 sets n’ont jamais été prometteurs. Le physique peut également être un problème de taille.

Les Français n’ont pas eu le soutien espéré à Roland Garros

Bien sûr, le coronavirus a fait des siennes puisque les tribunes sont pratiquement vides. Les joueurs n’ont pas pu être encouragés et cela semble poser un véritable problème pour cette équipe. Il est toujours difficile de trouver un peu de soutien lorsque les spectateurs sont une dizaine seulement et plus de la moitié sont pour l’adversaire. Des joueurs se focalisent forcément sur cet engouement toujours très important à Roland Garros, mais le silence fut souvent au rendez-vous pour cette édition de 2020.

Il faudra peut-être d’autres joueurs dans les prochaines années pour renouveler l’équipe des Bleus. Hugo Gaston semble en mesure de briller dans les prochains rendez-vous puisqu’il a montré sa détermination. D’autres sont peut-être en fin de carrière et il faudra alors se poser des questions à la suite de cette édition. Du côté des juniors, il y a des profils intéressants, car plusieurs ont pu se hisser en quart de finale.