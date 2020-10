Renault Megane R.S TC4 : une voiture taillée pour la compétition et les track days, elle décoiffe !

Renault est un constructeur automobile renommé notamment pour les courses de voiture, la Megane peut donc être adaptée afin de satisfaire toutes les attentes. Depuis 2018, la branche dédiée à la compétition a proposé une version très sportive de cette gamme et vous pouvez aujourd’hui découvrir la Renault Megane R.S TC4 qui va clairement vous décoiffer grâce à des caractéristiques incroyables.

La Renault Megane plus puissante qu’une Porsche Cayman S ? Le suisse Vukovic Motorsport a réussi en transformant la Megane R.S. TC4 en bolide de 360 ch, avec un énorme aileron, pour en faire la plus radicale des françaises en championnat WTCR. Série limitée 30 ex, prix 100.000 € pic.twitter.com/AE3Xr72yP5 — GQ France (@GQ_France) October 5, 2020

Quels sont les avantages de la Renault Megane R.S TC4 ?

Si vous cherchez une voiture avec 360 chevaux sous le capot, vous serez clairement satisfait avec ce constructeur. Elle est beaucoup plus performante que la Trophy-R par exemple et elle met à votre disposition un turbo avec un diamètre conséquent et un double embrayage EDC. Ce dernier est proposé par Vukovic Motorsport.

La Renault Megane R.S TC4 attire immédiate le regard grâce à une carrosserie taillée pour la compétition.

L’aileron à l’arrière est très visible, elle propose des jantes OZ Racing avec une finition or qui contrebalance parfaitement avec le noir de la carrosserie.

Vous devrez par contre être réactif, car la Renault Megane R.S TC4 devrait être déclinée en 30 exemplaires seulement.

Vous n’aurez aucune difficulté pour trouver des photos et des vidéos sur Internet puisque le bolide taillé pour les tracks days a été dévoilé il y a quelques jours. Lors du championnat de France FFSA, la Renault Megane R.S TC4 a fait son petit effet. Le directeur général de la branche sportive de Renault a révélé qu’il s’agissait d’une voiture de compétition grâce à Vukovic Motorsport et elle sera destinée à tous les puristes.

Renault Sport présente sa nouvelle bête de circuit : la Mégane R.S. TC4 ! https://t.co/olFbChxHtN — Sport Auto (@SportAutoMag) October 5, 2020

Une collaboration avec R.S Performance qui décoiffe

Forcément, avec 360 chevaux, la Renault Megane R.S TC4 a les moyens de vous combler. Certes, il est inutile de mentionner le respect des limitations, mais il est toujours difficile de le faire avec un tel moteur taillé pour la route. Milenko Vukovic, le président de la branche Motorsport a révélé que ce bolide offrait un échantillon sympathique des sensations au volant lorsque vous conduisez une voiture en WTCR. La Renault Megane R.S TC4 est donc le fruit d’une collaboration audacieuse avec R.S Performance, mais elle est récente.

Elle devra donc faire ses preuves puisque d’autres bolides sont déjà bien installés sur le circuit. Le partenariat a tout de même été très réjouissant et si vous aimez les carrosseries noires avec des jantes « en or », vous ne serez pas déçu par cette version très stylée de la Megane. En termes de prix, il faut compter 50 000 euros, mais uniquement pour la préparation, le coût de la voiture doit être ajouté.