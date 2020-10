Le sport fait vraiment maigrir ? Malheureusement, il peut aussi vous faire grossir ! Voici quelques conseils

Deux domaines sont primordiaux pour réduire votre poids sur la balance à savoir le sport et l’alimentation. Cette dernière doit être équilibrée, variée et saine, mais, pour les pratiques sportives, le choix mérite votre attention. Vous avez l’habitude de courir depuis deux semaines et en vous pesant, vous n’avez pas perdu un gramme, le contraire a même été observé. La motivation en prend un coup, mais il faut quelques explications.

Perdre du poids avec le sport est difficile

Généralement, vous êtes aspiré dans un cercle vicieux puisque vous multipliez les heures de sport pour perdre du poids. En parallèle, à la sortie de la salle ou après la séance, votre ventre vous indique qu’il a très faim. Vous tombez alors dans le piège de manger plus et vous prenez du poids.

Une étude partagée dans le Journal of Strength Conditioning Research montre que 55 % des femmes n’avaient pas perdu de poids après 12 semaines .

. La masse grasse n’avait pas disparu à cause de la fameuse compensation.

Vous pensez qu’il est possible de manger plus grâce au sport, mais la prise de poids est forcément conséquente.

Il est inutile de tomber dans la frustration alimentaire, car votre cerveau aura tendance à réaliser des stocks, c’est donc le signe d’une prise de poids. Si vous souhaitez maigrir grâce au sport, vous devez être vigilant à vos portions lors des repas, mais également à la discipline choisie. En fonction de votre besoin et de votre organisme, vous n’avez pas forcément intérêt à passer des heures à la salle.

Le sport reste indispensable pour votre santé

Il est important d’être vigilant, car le sport reste indispensable pour que vous soyez en bonne santé. Par contre, il faut pratiquer dans de bonnes conditions, et de préférence avec un professionnel. Dès que vous souhaitez courir ou pratiquer une activité sportive, vous avez besoin d’un programme alimentaire basé sur votre dépense énergétique, votre poids actuel et vos objectifs. De ce fait, après la séance de sport, ne terminez pas dans le placard même si vous optez pour des barres sportives.

Privilégiez alors des repas un peu plus copieux sans, toutefois, maximiser la quantité de gras.

Le sport est idéal pour lutter contre certaines maladies cardiovasculaires et il lutte aussi contre le diabète. De ce fait, il faut pratiquer dans des conditions optimales et il est préférable d’avoir des programmes personnalisés. Celui de votre collègue ne sera pas adapté et l’inverse est possible.