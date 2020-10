Netflix : 5 séries fantastiques à ne pas rater en ce week-end sous la pluie !

Parfois, face à l’importance de l’offre et des catalogues, il est presque difficile de faire un choix lorsque l’on souhaite regarder une thématique précise.

Heureusement, vous pouvez compter sur nous pour vous orienter à cette occasion, car ici aussi chez Barbanews, on adore passer des heures à binge-watcher les meilleures séries disponibles. Si vous vous sentez d’humeur fantastique, voire horrifique, voici une petite sélection de 5 shows Netflix assez peu médiatisés, mais tout aussi excellents que d’autres.

« Penny Dreadful » est une série un peu particulière, à mi-chemin entre le fantastique et l’horreur. Dedans, vous serez plongé dans l’univers de l’Angleterre victorienne, à Londres plus précisément, où une jeune femme aux puissants pouvoirs, Vanessa Ives, combat un ennemi inconnu avec ses alliés, alors que celui-ci massacre la population locale.

Très esthétique, le show aborde une multitude de personnages mythologiques, à l’image de Jack l’Éventreur ou même du docteur Frankenstein. À ne surtout pas rater !

Si vous aimez les histoires de voyages dans le temps, alors vous aimerez « Timeless », qui présente un groupe de voyageurs temporels, cherchant à empêcher l’antagoniste de l’histoire de changer des évènements de notre passé. De la catastrophe du Hindenburg au meurtre d’Abraham Lincoln, la série passe en revue de nombreuses époques, dans des décors et des costumes toujours soigneusement travaillés. Un must à découvrir sans attendre !

Zoo

Adaptée d’un roman de James Patterson, la série « Zoo » présente un monde dans lequel les animaux se mettent soudainement à attaquer les humains, même les petits chatons.

Alors qu’un groupe de scientifiques tentent de comprendre pourquoi toutes ces espèces ont changé d’attitude, le problème s’avère finalement bien différent de ce qu’ils pensaient.

En effet, les attaques seraient toutes organisées dans un but précis, que les hommes doivent absolument comprendre pour pouvoir endiguer la catastrophe.

Une série qui n’est pas exempte de défaut, mais qui possède tout de même des qualités indéniables, et qui s’avère très divertissante.

The 100

Un peu plus populaire que les autres séries abordées ci-dessus, « The 100 » plonge le téléspectateur dans un monde apocalyptique, où l’humanité a presque disparu, hormis quelques groupes de survivants. Sous ses airs de shows pour adolescents boutonneux, cette production est pourtant d’une grande qualité, une fois les premiers épisodes passés. Dernièrement, elle a même pris une tournure SF véritablement plaisante. N’hésitez pas à tester, et soyez patient avec la première saison, puisque les intrigues ne se lancent réellement qu’au bout de quelques épisodes.

The Haunting of Hill House

Même si certaines scènes peuvent véritablement faire frissonner, « The Haunting of Hill House » n’est pas une série qui vous fera crier de terreur. En effet, la peur qu’elle entraîne est bien plus subtile que cela. Elle est psychologique et s’insinue dans votre esprit la nuit, lorsque vous êtes sous la couette et que vous n’arrivez pas à vous endormir. C’est une série qui fait réfléchir sur nos choix, mais aussi sur les personnes que l’on aime, et qui ne sont parfois plus avec nous. Une pépite pour laquelle nous sommes nombreux à attendre la saison 2 !