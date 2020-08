Big Little Lies : quelles audiences pour la série évènement diffusée par TF1 ?

Mieux vaut tard que jamais ! C’est sans doute ce que c’est dit la direction de TF1 au moment de prévoir sa programmation et de caler Big Little Lies pour la fin de l’été. Il faut dire que cette série évènement a énormément fait parler d’elle lors de sa diffusion outre-Atlantique…en 2017 ! La première saison a déjà plus de trois ans et restait pourtant curieusement inédite en France, à l’exception de sa diffusion sur OCS en +24 puisqu’il s’agit d’une production HBO.

Une première réussie pour la série !

Sur l’ensemble de la soirée, TF1 arrive en deuxième place à la course aux audiences, derrière La Stagiaire de France 3. Le programme de France Télévision a réuni 4.09 millions de téléspectateurs. C’est sensiblement plus que TF1 donc, qui a vu 3,74 millions de personnes regarder les deux premiers épisodes de Big Little Lies.

En revanche, la chaîne précise que le premier épisode a été suivie par 4,3 millions de personnes, de quoi placer TF1 en tête des audiences pour la première partie de la soirée. TF1 peut également se vanter d’être très largement en tête en ce qui concerne les femmes de moins de 50 ans responsables des achats puisque la part d’audience les concernant est de 32%.

Une diffusion trop tardive ?

TF1 peut donc globalement se montrer satisfaite par ces audiences qui ne sont pas stupéfiantes, mais qui se montrent néanmoins solides pour espérer une moyenne globe autour de 3,5 millions de téléspectateurs, ce qui ne serait pas honteux pour une série diffusée à cheval entre la fin de l’été et la rentrée scolaire.

De plus, il ne faut pas oublier que le premier épisode a été diffusé il y a trois ans et demi et que la somme de talents réunis autour du show a déjà poussé énormément de curieux français à regarder la série avant qu’elle ne soit diffusée en clair.

Il faut dire qu’après sa diffusion, Big Little Lies a en effet fait parler lors des cérémonies de récompenses. C’est simple : la série a remporté la quasi-totalité des prix qu’elle aurait pu remporter. Elle a triomphé aux Golden Globes et Grammy Awards et Nicole Kidman en particulier est repartie avec plusieurs prix récompensant sa performance.

Big Little Lies : trop compliquée pour les internautes français ?

La série s’est retrouvée en Tendance sur Twitter et beaucoup d’internautes se montraient heureux de voir que Big Little Lies était enfin proposée en France et qu’elle pourrait ainsi toucher un plus large public. Mais beaucoup de fans du show se sont montrés exaspérés par les réactions de certains qualifiant la série de compliquée, bavarde, et sans action. Big Little Lies repose sur un mystère savamment orchestré (qui est mort ? Qui a tué ?) et propose une montée en puissance terrible (le dernier épisode reste un modèle d’efficacité et de suspens).

Pour ceux qui se gavent habituellement aux débilités que TF1 vomit à longueur d'année (Joséphine, Camping Paradis et autres) tu m'étonnes que quand ils regardent #BigLittleLies d'un coup, ils voient tout flou… — Hmcph76 (@Hmcph76) August 25, 2020

Je vois les commentaires sur #BigLittleLies genre « on s’ennuie », « ça fait que parler »

A cause de vos séries Netflix de merde vous savez plus apprécier les bonnes choses dommage pour vous. — roro (@RonanDemaret) August 25, 2020

Si la série propose un montage faisant des allers retours rapide dans le temps (la série commence par le meurtre et revient quelques semaines en arrière par la suite), il nous est cependant difficile de trouver en quoi elle est compliquée. Il suffit de rester concentrer sur les péripéties des personnages pour ne pas se sentir perdu.

Quant à l’aspect bavard mis en avant par certains internautes peu convaincus, on ne peut qu’émettre un désaccord tant les dialogues font partis des plus brillants que nous ait offert la production télévisuelle américaine, de récente mémoire. Les répliques cinglantes semblent taillées dans la roche et la série aborde avec une réelle profondeur plusieurs sujets qui méritaient un tel traitement (dont celui concernant les violences conjugales, criant de vérité).

Une saison 2 avec Meryl Streep

Pour tout ceux qui seront en tout cas convaincus par la série et qui la découvre sur TF1, sachez en tout cas qu’une saison 2 existe et a déjà été diffusée outre-Atlantique. Le casting se retrouve et est rejoint par l’immense Meryl Streep, qui vient apporter sa pièce à l’édifice, confirmant de ce fait l’excellence de la distribution.

Sachant qu’elle a été diffusée l’année dernière aux USA, elle devrait logiquement arriver d’ici deux ans en France. Prenez votre mal en patience, ou regarder là en streaming légal sur internet, ce sera sans doute plus simple. Les actrices seraient même partantes à l’idée d’une saison 3, mais rien n’a pour le moment été engagé officiellement… Pour le moment !