Assassin’s Creed sur Netflix, ce n’est plus un rêve, mais une réalité ! Voici le premier visuel !

Vous avez peut-être découvert le film Assassin’s Creed qui n’a pas été à la hauteur de toutes les attentes. En effet, même si les images étaient assez convaincantes, les critiques ciblent surtout le casting et l’histoire en elle-même. La proposition de Netflix pourrait être à la hauteur des attentes, mais ce ne sera pas un film cette fois, mais une série. Bien sûr, le projet n’est pas terminé et toutes les informations n’ont pas été partagées.

Une production Netflix à 100 % pour Assassin’s Creed

Ce ne sera pas la première fois qu’un jeu vidéo est adapté sur le petit ou le grand écran. Vous avez pu découvrir Resident Evil, qui a fait couler beaucoup d’encre avec sa saga. Il y a eu également Warcraft ou encore Street Fighter et même God of War. La liste est encore longue et vous pourrez ajouter une nouvelle Assassin’s Creed.

Marion Cotillard et Michael Fassbender ne seraient pas de la partie, Netflix pourrait choisir un autre casting .

. L’annonce est officielle puisque la plateforme de streaming a partagé un tweet avec, seulement, le logo.

Nous n’avons donc pas le casting, ni l’histoire, ni l’époque ou encore les images.

Netflix semble apprécier la collaboration avec Ubisoft puisque la série sur Assassin’s Creed ne sera clairement pas la première ni la dernière, car il y a toujours un public pour ces contenus. Il faut noter que la concurrence pour les plateformes de streaming est importante, il est impératif de se démarquer avec des contenus exclusifs, ce que Netflix arrive parfaitement à faire.

«Echoes of Valhall» est une histoire d'aventure écrite par Makoto Yukimura où Thorfinn, le héros du manga Vinland Saga, rencontre Eivor, le héros d'Assassin's Creed Valhalla. Makoto et Ubisoft ont décidé de faire un cross-over de leurs œuvres sur les Vikings. pic.twitter.com/TOae7rdN2V — Bouteflikov ™ 📚 (@Bouteflikov) October 27, 2020

D’autres projets dans les cartons de Netflix

Si certaines adaptations comme Warcraft ont été appréciées sur les grands écrans, d’autres ont souvent été ciblés à cause d’un mauvais scénario ou d’un casting clairement en dessous des attentes. Avec Assassin’s Creed, qui est une franchise très appréciée par les fans du genre, Netflix joue donc gros avec ce projet, car il faudra combler les adeptes. De plus, la plateforme de streaming a déjà plusieurs projets en collaboration avec Ubisoft. En effet, plusieurs adaptations sont envisagées comme The Division ou encore Beyond Good and Evil.

Du côté des dessins animés, les abonnés pourraient aussi découvrir Splinter Cell, le mythique jeu sur console. Par contre, pour Assassin’s Creed, vous devrez prendre votre mal en patience, car les images ne devraient pas être au rendez-vous avant l’année prochaine. Il est nécessaire de suivre avec précision le compte de Netflix pour en savoir un peu plus. Les premiers retours semblent toutefois positifs pour ce projet.