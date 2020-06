13 reasons why : attention, ne téléchargez surtout pas la série, vous risquez gros !

La série produite par la chanteuse et actrice Selena Gomez fait partie des plus gros succès de Netflix. Mais ne vous avisez pas de la regarder en dehors de la plateforme, vous risquez gros si vous le faites.

Durant le confinement, vous avez été nombreux à vous abonner à différentes plateformes de streaming pour rentabiliser le temps gagné en découvrant des oeuvres audiovisuelles. Netflix a de ce fait gagné plusieurs millions d’abonnés et fait partie de ces entreprises qui ont été boostées par les mesures de confinement qui ont concerné jusqu’à plus d’un tiers de la population mondiale, au même moment.

13 Reasons Why : une série Netflix au succès mondial

Alors que Netflix commençait à s’imposer en France, l’entreprise américaine a frappé un grand coup avec la première saison de 13 Reasons Why. A l’origine, il y a un livre, 13 raisons, qui raconte l’histoire d’une jeune lycéenne qui met fin à ses jours, laissant derrière elle des cassettes audio dans lesquelles elle explique son geste en pointant du doigt le comportement de ses camarades.

Peu après la sortie du livre, la chanteuse et actrice Selena Gomez en acquiert les droits, dans le but d’en faire un film et de jouer dedans. Mais après plusieurs années de développement – et suite au succès grandissant des séries à travers le monde – il est décidé que le livre sera finalement adapté sous ce format.

Selena Gomez trop connue pour jouer dans la série

Si à l’origine Selena Gomez devait jouer le rôle de la protagoniste féminine Hannah Baker, elle décide finalement de se retirer, jugeant que sa notoriété risque de nuire au projet qui soulève des questions sociales majeures et importantes.

La jeune femme gardera son statut de productrice exécutive et enregistrera deux chansons pour la bande originale : la sublime et douce reprise Only You, et une version ballade de son tube Kill’em with Kindness.

Une série controversée

Du fait des thèmes qu’elle aborde, la série connait logiquement un buzz mondial. Visant le public adolescent, 13 Reasons Why traite de harcèlement scolaire, agression sexuelle et bien évidemment du suicide.

Le buzz s’intensifie au fil des jours et certains détracteurs accusent l’oeuvre de glamouriser le suicider, le rendant tendance à travers le monde, ce qui pourrait inciter ceux qui hésitent à passer à l’acte à finir par le faire.

Un non-sens absolu pour ceux qui ont travaillé sur cette oeuvre, tout comme ceux qui l’ont aimé. Au contraire, ils considèrent que la série aborde avec justesse des thèmes sombres mais qui nous concernent tous, surtout les adolescents.

Mais face à la pression, Netflix décide finalement, plusieurs années après la diffusion de la première saison, de supprimer la scène de suicide, pourtant indispensable et superbement réalisée.

Quatre saisons plutôt qu’une !

La trame narrative de la première saison reprend celle du livre, il ne devait donc y avoir à l’origine qu’une seule saison. Mais face au succès, Netflix décide d’en accorder trois de plus, pour que les scénaristes puissent aborder d’autres thèmes plus en profondeur.

Ainsi, durant ces quatre saisons, 13 Reasons Why parlera d’avortement, d’homosexualité, de sexisme, de privilège blanc ou encore d’addiction aux drogues.

La série a quelque peu perdu en force mais possède toujours une forte communauté de fans. Mais attention, il vous est conseillé de regarder la série sur Netflix, sans quoi vous risquez gros.

Le meilleur moyen pour attraper un virus sur son ordinateur

Avec le confinement, ceux qui n’ont souscrits à aucune plateforme se sont logiquement tournés vers le téléchargement. Mais les hackers le savent et ont mis en place tout un tas de virus qui peuvent nuire à votre ordinateur, et surtout avoir accès à vos mots de passe. Des virus qui peuvent donc être très dangereux.

Un expert explique en effet que les hackers adaptent leurs stratégies d’escroqueries aux tendances et comportements de consommation. Et en tête du classement des téléchargements les plus dangereux pour vous : 13 Reasons Why ! Il faut dire que la série est également en tête de popularité sur Netflix.

Faites donc attention et si vous tenez réellement à voir la série, demandez les codes Netflix d’un ami mais ne téléchargez pas la série sur un site internet, car le jeu n’en vaut certainement pas la chandelle.