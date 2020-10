Santé : Un cycle menstruel irrégulier et long entraînerait-il une mortalité précoce de la gent féminine ? Des spécialistes en parlent !

Les femmes sont très à cheval sur la surveillance de leur cycle menstruel. Ce sont des marqueurs qui permettent de savoir quel est leur état de santé de manière générale. Cependant, certaines femmes ont des cycles très irréguliers et qui durent trop longtemps. Lorsque cette irrégularité est répétitive, elle représente un véritable risque pour leur santé. C’est pour élucider les contours de ce sujet qu’une étude a été menée par des équipes de chercheurs américains. Ces études suggèrent que cet état de choses pourrait même entrainer une mortalité prématurée chez la femme. Les résultats ont été divulgués dans le British Medical Journal. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un indicateur clinique à prendre en compte durant toute une vie

Les données recueillies par les chercheurs se sont uniquement basées sur des infirmières dans le cadre du Nurse Health Study II. Ces données sur le cycle menstruel de ces infirmières ont été relevées à différentes périodes au cours de leur vie : dans l’adolescence entre 14 et 17 ans, puis entre 18 et 22 ans et enfin entre 29 et 46 ans.

Après dépouillement et analyse des résultats, il a été révélé que le risque de mortalité prématurée est très élevé, soit un pourcentage de 73% pour celles qui présentaient un cycle menstruel irrégulier et long. Un chiffre ahurissant qui a suscité bien des interrogations. Il faut dire que l’on ne se doutait pas que la situation était si critique. Aussi, il est important d’ajouter que ce risque s’accroît considérablement pour celles qui souffrent de maladies cardiovasculaires, mais aussi pour celles qui fument du tabac.

La régularité du cycle menstruel est donc un signe clinique d’une importance absolue. Aux États-Unis, il est considéré comme un point de repère pour connaître l’état de santé des adolescentes. Cependant, la récente étude qui a été menée prouve que son importance ne s’arrête pas à l’adolescence, mais dure toute la vie et les années de procréation des femmes.

Un cycle menstruel irrégulier, un indicateur de plusieurs maladies ?

Plusieurs études avaient été précédemment menées et ont fait des révélations bien effarantes. Ces études étaient portées sur les différentes implications d’une perturbation du cycle menstruel chez la femme. Les résultats ont prouvé que ces irrégularités sont associées à des risques élevés de plusieurs maladies. En effet, les femmes dont les cycles menstruels sont irréguliers sont beaucoup plus susceptibles de développer un cancer de l’ovaire, des maladies coronariennes ou encore un diabète de type 2. Un autre aspect souligné par ces études est l’implication de ces irrégularités dans les maladies mentales.

Les chercheurs ont apporté des explications à ces perturbations en mettant en avant les mécanismes liés à un environnement hormonal déréglé. Dans ce genre de cas, il peut être question d’une hyperinsulinémie, un trouble du métabolisme ou encore une inflammation chronique. Aussi, certaines conditions de l’environnement extérieur des femmes peuvent être à la base de ces perturbations menstruelles.

En effet, le stress, la sédentarité ou l’anxiété peuvent causer un dérèglement hormonal chez la femme et cela aura une incidence directe sur leur cycle menstruel. Récemment, ce fut la période de confinement qui a été l’une des causes du dérèglement du cycle menstruel au niveau de la population. En effet, cette période fut particulièrement difficile à traverser puisque les femmes étaient prises par le doute, le stress et une mauvaise alimentation. Ces conditions de vie sont néfastes pour le bon fonctionnement de leur cycle.