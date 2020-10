Santé : Découvrez les 10 meilleures plantes qui nettoient vos poumons et préviennent la bronchite, l’asthme et le rhume !

Plusieurs de ces traitements se sont révélés particulièrement efficaces pour soigner certaines maladies. Il est très courant que l’homme soit la cible de plusieurs maladies. Si beaucoup sont habitués à suivre les traitements conventionnels, il existe des plantes naturelles qui peuvent être aussi efficaces que les médicaments classiques.

En effet, une bonne majorité des produits que l’on trouve à la pharmacie sont issus de substances végétales ou de préparation à base de plantes. Ces dernières sont très connues pour leurs différentes vertus thérapeutiques et peuvent guérir plusieurs maladies. Lisez la suite de cet article pour découvrir les meilleures plantes qui permettent de soulager naturellement la bronchite, l’asthme et le rhume.

Les plantes les plus connues

Les maladies qui affectent les voies aériennes et nasales, les bronches et les poumons sont généralement sans conséquence graves. Cependant, il peut être très difficile de les supporter au quotidien. Parmi ces maux, la bronchite, l’asthme et le rhume peuvent être soignés très rapidement avec certaines plantes naturelles. La plus utilisée depuis fort longtemps est la racine de réglisse. Elle possède des vertus antivirales et antibactériennes qui permettent de guérir plusieurs infections.

Elle booste non seulement le système immunitaire, mais défend également la membrane de la gorge et facilite la respiration. Mieux connu sous le nom de « pas-d’âne », le tussilage permet de soulager les maladies respiratoires depuis l’antiquité. Elle possède des composants actifs qui permettent de lutter contre le mal de gorge et la toux. Utilisé par plusieurs personnes, le thym est une plante très efficace pour l’élimination les bactéries et virus présents dans l’organisme. Elle est particulièrement conseillée pour nettoyer les poumons.

La menthe poivrée contient une importante quantité de menthol. Cette dernière soulage les parois respiratoires et favorise la détente des muscles. Utiliser la menthe poivrée vous permettra de diminuer considérablement les symptômes s’apparentant à la bronchite et au rhume.

L’eucalyptus est la plante par excellence pour soigner les inflammations des voies respiratoires. Elle permet de traiter de manière naturelle la bronchite le rhume et l’asthme.

D’autres plantes moins connues, mais tout aussi efficaces

Voici une autre sélection de plantes moins utilisées que les précédentes.

L’origan est une plante qui contient beaucoup de vitamines. Cela lui permet d’accroître la défense immunitaire et aide le corps à combattre les infections virales et bactériennes. Cette plante possède des vertus anti-inflammatoire et anti-infectieuse.

Encore appelé lobelia inflata, le tabac indien est un remède moins utilisé, mais non moins efficace pour soulager les infections respiratoires. Il réduit grandement la quantité de mucus présente dans les narines et favorise une meilleure respiration.

La sauge est une plante dont l’utilité est devenue incontournable dans la médecine chinoise. Elle est très plébiscitée dans plusieurs contrées pour guérir les maladies pulmonaires et les rhinites saisonnières.

Le clou de girofle contient des principes actifs qui aident le corps à lutter contre les inflammations. On peut l’utiliser pour guérir l’asthme. Il suffit de le moudre et mélanger avec du citron avant de l’ingérer.

La guimauve est une plante utilisée pour guérir les irritations et les inflammations. Ses racines sont encore plus efficaces pour soulager les affections respiratoires grâce à leurs propriétés antitussives. Elle peut guérir l’irritation des bronches et la toux sèche.

Ce que vous devez garder à l’esprit …

Les plantes naturelles ci-dessus citées peuvent être utilisées sous forme d’huiles essentielles biologiques pour guérir plusieurs maladies. Cependant, il serait judicieux de demander conseil à un médecin ou un spécialiste du domaine afin de connaître le modus operandi de chacune d’elles. Une mauvaise manipulation pourrait vous créer des dommages.

Aussi, vous devez respecter de manière scrupuleuse les différentes consignes et les dosages appropriés. Il est important de notifier que l’utilisation de ces plantes ne remplace en aucun cas les traitements prescrits par le médecin traitant.