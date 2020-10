MoisSansTabac: profitez de cette opération exceptionnelle pour arrêter de fumer et changer de vie !

Le tabac est un fléau et fait encore aujourd’hui des millions de victimes !

Encore à ce jour, alors même que nous sommes en train de traverser une crise sanitaire mondiale sans précédent avec le coronavirus, des millions de fumeurs dans le monde tombent malade à cause de leur consommation souvent excessive de tabac. Pourtant, les organismes publics essaient tant bien que mal de faire de la prévention pour lutter contre le tabagisme et faire en sorte qu’il y ait alors de moins en moins de fumeurs dans le monde.

Avec les années, on a donc pu voir des lois de plus en plus restrictives pour les entreprises qui fabriquent ses cigarettes comme Lucky Strike ou encore Marlboro. Depuis maintenant plusieurs décennies, la publicité est devenue interdite pour tous les fabricants de cigarettes, et par la suite on a pu même voir que la cigarette était même interdite à la télévision, bien que dans certains cas la règle ne soit pas toujours respectée.

Plus récemment, c’est plusieurs lois que l’on a pu voir passer et qui ont rendu furieux les bureaux de tabac en France et dans le monde : le gouvernement a en effet imposé la diffusion de messages textuels (comme le fameux “Fumer tue”) mais également visuels avec des photos qui sont toujours de plus en plus choquantes pour les consommateurs complètement dépendants à la nicotine. Pour aller encore plus loin, on a pu récemment voir qu’il était aujourd’hui de placer explicitement le nom d’un fabricant de cigarettes sur un paquet. Ce n’est donc certainement pas un hasard si on peut aujourd’hui voir une nouvelle action avec le hashtag #MoisSansTabac qui est diffusé chaque année.

Avec le mois sans tabac, c’est le moment ou jamais d’arrêter de fumer !

Depuis maintenant 4 ans, l’opération #MoisSansTabac vise à encourager les fumeurs à prendre la décision d’arrêter de fumer. Lancée en 2016, il faut dire que l’opération est un franc succès et elle est même soutenue par le gouvernement. Inspiré des anglais avec leur “Stoptober”, le concept a fait du chemin et a donc atterri en France. Chaque année, environ 200 000 françaises et français font le choix radical mais nécessaire d’arrêter de fumer.

A la télévision, sur les réseaux sociaux, ou encore à la radio, les médias sont mises à l’honneur et utilisés pour relayer cette opération de grande envergure. Cette année, le #MoisSansTabac compte bien mettre les bouchées doubles en diffusant des messages d’anciens fumeurs qui ont bien réussi à arrêter de fumer grâce à cette initiative nationale.

Selon Olivier Smadja, qui est le coordinateur de l’opération, les fumeurs qui décideraient d’essayer d’arrêter de fumer pendant le mois sans tabac augmentent leur chance de réussir par deux, ce qui n’est clairement pas négligeable ! En effet, selon les dernières statistiques, 80% des fumeurs aujourd’hui souhaiteraient arrêter de fumer mais n’en se sentiraient pas capables. Un chiffre complètement alarmant qui fait peur à voir pour les professionnels de santé qui luttent contre le tabagisme !

Pour participer officiellement à l’opération, il vous suffit tout simplement de vous inscrire sur le site “Tabac Info Service” qui relaie l’opération, de suivre les pages dédiées sur les réseaux sociaux, ou bien de télécharger l’application dédiée. Un numéro vert est également mis en place chaque année avec lequel les fumeurs peuvent recevoir de précieux conseils pour arriver à leurs fins. Il est même possible de commander un kit complet anti-tabac pour ceux qui en ont besoin !