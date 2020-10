L’influenceur Dmitriy Stuzhuk ne voulait pas croire en l’existence du Covid-19, il est décédé

Pendant plusieurs semaines, Dmitriy Stuzhuk a remis en question l’existence du coronavirus notamment en précisant que cette maladie n’existait pas. Il n’est pas le seul puisque sur de nombreux forums, et même sur les réseaux sociaux, certains adhèrent à la thèse du complot. Même en partageant les chiffres et les images, ces personnes estiment que le fameux Covid-19 n’existe pas. Toutefois, Dmitriy Stuzhuk a été atteint par cette maladie et cette star du fitness est décédée.

Que s’est-il passé ?

Dmitriy Stuzhuk était un influenceur, il avait une communauté assez conséquente sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Au vu de son âge, il n’était pas parmi les personnes à risque, mais il est décédé des suites du coronavirus. Cela montre que le virus touche tout le monde, les plus jeunes comme les plus âgés. Même si vous n’avez pas de problèmes de santé apparents, une telle contamination peut être désastreuse, d’où l’intérêt de se protéger.

L’annonce a été faite par son ancienne compagne qui précise qu’ils n’étaient pas forcément en bons termes .

. Le couple avait eu trois enfants et elle fait part de son chagrin.

Elle révèle qu’il est difficile de prendre la mesure de ce qui arrive, mais elle espère qu’il pourra veiller sur sa famille.

Dmitriy Stuzhuk avait partagé quelques clichés et des stories toujours via son compte Instagram pour tenir informée sa communauté. Il posait alors avec un masque à oxygène, il révélait qu’il était atteint du coronavirus. Il rappelle qu’il pensait lui aussi que le Covid-19 n’existait pas, mais il est tombé malade et il a voulu avertir toutes les personnes qui le suivaient.

Dmitriy Stuzhuk raconte son calvaire face à la maladie

L’influenceur précise dans ses messages comment il a été contaminé, les symptômes qu’il a pu ressentir ainsi que son hospitalisation. Il avait pu retourner chez lui et il affirmait que son état était assez stable. Malheureusement, la situation est devenue rapidement problématique selon les informations du Sun. Après la publication de ce récit, Dmitriy Stuzhuk aurait été hospitalisé à nouveau puisque son état s’était empiré.

Il était alors victime d’un problème cardiaque et il a perdu la vie quelques heures après son admission. Cette dramatique histoire montre qu’il ne faut pas prendre à la légère le coronavirus. Une personne qui fait du sport, qui a moins de 65 ans et qui semble être en bonne santé peut être une victime du Covid-19. Il est impératif de respecter les gestes barrières, de porter un masque, de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique…