La pollution intérieure est problématique et même dangereuse, votre maison est-elle concernée ?

Que ce soit à la maison ou dans une entreprise dans le cadre de son travail, les lieux sont clos et la pollution intérieure a des effets souvent méconnus. Lorsque vous êtes chez vous, il est impératif d’aérer les lieux pour avoir un air frais, mais une étude a montré que les polluants étaient nombreux même à l’intérieur de tous les logements. Les appartements sont logés à la même enseigne que les maisons.

De nombreux décès seraient liés à la pollution intérieure

Une étude de l’ANSES réalisée en 2014 montre que des décès pourraient être imputés à la pollution intérieure. Dans certains cas de figure, l’air que vous avez tendance à respirer chez vous est de moins bonne qualité que celui à l’extérieur. La cause se trouve au niveau de l’aération, car les logements sont constamment fermés.

Les polluants se dégagent de vos meubles, des accessoires que vous pouvez utiliser comme les bougies ou encore les matériaux de construction .

. La situation peut aussi s’aggraver avec le tabac, le ménage ou encore le bricolage surtout si vous utilisez des produits agressifs.

Il faut alors bannir la fumée de la cigarette, les pesticides, les insecticides ou encore les composés organiques semi-volatils que vous retrouvez dans les revêtements.

Si vous décidez de peindre votre logement, soyez très attentif aux produits sélectionnés. C’est le cas également pour les feutres, les parfums et d’autres sprays dédiés à dégager une bonne odeur. Lorsque vous mélangez tous ces produits, vous avez donc une pollution intérieure considérable surtout si vous n’aérez pas quotidiennement.

L’humidité est aussi un polluant très dangereux

Finalement, nos logements sont beaucoup plus problématiques que la pollution extérieure. Cela dépend aussi de votre localisation, mais vous devez être vigilant aux produits utilisés. Soyez aussi attentif à l’humidité qui peut être provoquée par une mauvaise isolation. Il y a également celle engendrée par la buée lorsque vous cuisinez. Il est donc judicieux d’investir dans une hotte performante, et même d’ouvrir la fenêtre pendant la cuisson. Il est inutile qu’elle soit grande ouverte, il suffit d’un petit filet pour que l’air soit renouvelé.

Au lieu d’utiliser des sprays ou des bougies, il est parfois beaucoup plus agréable d’ouvrir la fenêtre le matin pendant 10 minutes seulement avant de partir au travail. Cela est surtout indispensable pour la chambre et le salon. De plus, il est toujours agréable de sentir l’air frais pour commencer une journée du bon pied. Si vous avez tendance à faire sécher votre linge chez vous, le problème de l’humidité peut aussi se poser. Vous pouvez alors investir dans des appareils qui peuvent la supprimer.